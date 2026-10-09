وزیر جهاد با تأکید بر پیگیری مستمر مطالبات ارزی واردکنندگان کالاهای اساسی، گفت: اقدامات و مکاتبات لازم برای تعیین تکلیف و پرداخت مطالبات انجام شده و تا رسیدن به نتیجه نهایی پیگیری می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - غلامرضا نوری، وزیر جهاد کشاورزی در نشست با تامین‌کنندگان کالاهای اساسی درباره مطالبات ارزی معوقه، اظهار کرد: موضوع مطالبات فعالان این حوزه از مسائل مهمی است که وزارت جهاد کشاورزی در یک سال گذشته به‌صورت جدی پیگیر آن بوده و برای حل آن از ظرفیت‌های مختلف دولت و دستگاه‌های مرتبط استفاده کرده است.

وی افزود: وزارت جهاد کشاورزی مطالبات مورد تأیید را به‌صورت رسمی اعلام کرده و در جلسات و مکاتبات مختلف، راهکارهای لازم برای تعیین تکلیف و پرداخت این مطالبات را دنبال کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه حل این موضوع نیازمند همکاری مجموعه دستگاه‌های اقتصادی و مالی کشور است، تصریح کرد: وزارت جهاد کشاورزی به‌عنوان دستگاه متولی بخش کشاورزی، پیگیری‌های خود را با جدیت ادامه می‌دهد.

نوری تاکید کرد: با استفاده از ظرفیت‌های موجود، سازوکاری برای پرداخت مطالبات و حمایت از ادامه فعالیت تولیدکنندگان و واردکنندگان طراحی و اجرایی می‌شود.

 وی با اشاره به بررسی راهکارهای مختلف برای تسویه مطالبات گفت: موضوعاتی از جمله پرداخت مرحله‌ای و استفاده از ظرفیت تهاتر در حال بررسی و پیگیری است تا بتوان ضمن رعایت ضوابط قانونی، روند پرداخت مطالبات را تسریع کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: در حمایت از تولیدکنندگان و پیگیری مطالبات واردکنندگان، حتی یک لحظه کوتاهی نمی‌کنیم. سیاست ما تعیین تکلیف مطالبات و تسهیل شرایط برای تداوم فعالیت تولیدی و تجاری است.

برچسب ها: واردات کالای اساسی ، کالای اساسی
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