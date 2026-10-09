باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - هادی سبحانیان، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، با اشاره به عملکرد درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست امسال اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی از ابتدای سال و حتی پیش از آن، تلاش کرده است با مؤدیان مالیاتی همراهی کند تا بتوانند شرایط موجود را پشت سر بگذارند؛ با این حال، به‌واسطه اقداماتی که در نظام مالیاتی برای هوشمندسازی و مبارزه جدی با فرار مالیاتی انجام شده، عملکرد درآمدهای مالیاتی در ۶ ماهه نخست امسال مطلوب بوده است.

وی افزود: درآمدهای مالیاتی در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز افزایش داشته و برنامه‌ریزی‌های لازم برای تداوم این روند در نیمه دوم سال انجام شده است تا منابع پیش‌بینی‌شده نیز محقق شود.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال‌های اخیر برای سیستمی شدن فرآیندهای مالیات‌ستانی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات در این زمینه، استقرار کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان بوده است. همچنین استفاده بهینه از پایگاه اطلاعاتی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و اجرای برنامه‌های مقابله با فرار مالیاتی، زمینه وصول مالیات از بخش‌هایی را فراهم کرده که در گذشته فرار مالیاتی قابل‌توجهی در آن‌ها وجود داشت.

سبحانیان تأکید کرد: اعتقاد داریم رشد درآمدهای مالیاتی با اتکا به این اقدامات و شناسایی منابع جدید مالیاتی محقق شده و تلاش بر این بوده است که این افزایش درآمد بدون وارد کردن فشار مضاعف به مؤدیان شناسنامه‌دار و بخش‌های تولیدی کشور صورت گیرد.

وی با اشاره به میزان درآمدهای وصول‌شده در نیمه نخست امسال گفت: میزان وصولی درآمدهای مالیاتی در این مدت بیش از هزار همت بوده و این رقم با برآوردها و پیش‌بینی‌های انجام‌شده مطابقت داشته است.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور درباره رقم مصوب درآمدهای مالیاتی در قانون بودجه نیز اظهار کرد: درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده برای کل سال حدود ۲ هزار و ۸۰۰ همت است؛ البته تحقق درآمدهای مالیاتی در طول سال روند یکنواختی ندارد و معمولاً میزان وصولی در ماه‌های پایانی سال، به‌ویژه بهمن و اسفند، بیشتر از ماه‌های ابتدایی سال است.

سبحانیان ادامه داد: بر اساس روند سال‌های گذشته، معمولاً حدود ۴۰ درصد از درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در ۶ ماه نخست سال وصول می‌شود و بخش عمده آن، یعنی حدود ۶۰ درصد، در نیمه دوم سال تحقق می‌یابد. از این رو، ارزیابی عملکرد درآمدهای مالیاتی باید با توجه به روند وصولی در طول سال انجام شود.