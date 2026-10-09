مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به جمعیت بیش از ۱۸۶ هزار نفری عشایر کوچنده در این استان، از اجرای ۱۰۶ پروژه عمرانی با اعتباری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در مناطق عشایری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عبدالحمید کریمی، مدیرکل امور عشایر فارس در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز اظهار کرد: بر اساس آخرین آمار ثبت‌شده، بیش از ۱۸۶ هزار نفر در قالب ۴۵ هزار خانوار عشایری در فارس زندگی می‌کنند؛ استانی که از دیرباز یکی از کانون‌های مهم عشایری کشور بوده است.

او با تأکید بر نقش عشایر در اقتصاد و فرهنگ کشور افزود: عشایر جامعه‌ای حاشیه‌ای نیستند، بلکه از جوامع مولد و اثرگذار کشور به شمار می‌روند که در عرصه تولید، حفظ فرهنگ و دین و دفاع از ایران نقش‌آفرینی کرده‌اند.

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به اقدامات انجام‌شده در یک سال گذشته گفت: در این مدت حدود ۶۸۰ هزار مترمکعب آب با استفاده از کامیون‌های آبرسانی به مناطق عشایری منتقل شده و حدود هفت هزار کیلومتر عملیات مرمت و نگهداری راه‌های عشایری نیز انجام گرفته است. همچنین ۴۰ کیلومتر مسیر جدید در این مناطق ایجاد شده است.

کریمی ادامه داد: در مجموع، ۱۰۶ پروژه عمرانی با اعتباری نزدیک به ۲۰۰ میلیارد تومان در مناطق مختلف عشایری استان به اجرا درآمده و ۸۷ کریدور نیز با همکاری اداره‌کل منابع طبیعی فارس برای مدیریت و ساماندهی کوچ عشایر به تصویب رسیده است.

ضرورت تأمین زیرساخت‌های اساسی در مناطق عشایری

مدیرکل امور عشایر فارس با بیان اینکه رفع مشکلات عشایر به همکاری مجموعه دستگاه‌های اجرایی نیاز دارد، اظهار کرد: تأمین برق، آموزش، خدمات درمانی، بانک و ارتباطات در حیطه مسئولیت دستگاه‌های تخصصی مربوط قرار دارد و اداره‌کل امور عشایر نیز وظیفه نمایندگی مطالبات این جامعه، هماهنگی میان دستگاه‌ها و پیگیری برای رفع مشکلات را بر عهده دارد.

او با تأکید بر لزوم برنامه‌ریزی منظم برای بهسازی راه‌های عشایری افزود: ضروری است در هر شهرستان، تعدادی از مسیر‌های عشایری بر اساس اولویت و با زمان‌بندی مشخص برای مرمت و بازسازی انتخاب شوند تا این اقدامات به‌صورت مستمر ادامه پیدا کند.

کریمی با اشاره به اهمیت این مسیر‌ها در زندگی روزمره عشایر گفت: راه‌های عشایری صرفاً مسیر‌های تردد نیستند، بلکه برای جابه‌جایی دام، دسترسی دانش‌آموزان به مدرسه، انتقال بیماران و تأمین معیشت خانواده‌ها اهمیت اساسی دارند.

او همچنین استقرار تیم‌های سیار پزشکی و تقویت خدمات درمانی در مناطق عشایری را ضروری دانست و بر لزوم شناسایی نقاط فاقد پوشش تلفن همراه و اینترنت تأکید کرد.

هیچ دانش‌آموز عشایری نباید از فرصت برابر آموزشی محروم شود

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به شرایط خاص زندگی کوچ‌نشینی اظهار کرد: فاصله جغرافیایی و شیوه زندگی عشایری نباید مانعی برای دسترسی دانش‌آموزان به آموزش باشد و هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل این شرایط از فرصت برابر تحصیلی محروم شود.

کریمی توسعه مدارس شبانه‌روزی، راه‌اندازی کلاس‌های سیار و ترکیبی و تأمین معلم برای مناطق عشایری را از ضرورت‌های این حوزه برشمرد و بر توجه بیشتر دستگاه‌های مسئول به نیاز‌های آموزشی دانش‌آموزان عشایری تأکید کرد.

تأمین ۲ هزار تن نهاده دامی و اختصاص ۴۶ میلیارد تومان به زنجیره گوشت قرمز

کریمی در ادامه با اشاره به فشار‌های اقتصادی و دشواری‌های تأمین نهاده‌های مورد نیاز دامداران گفت: در یک سال گذشته، با وجود شرایط دشوار اقتصادی و وقوع دو جنگ، تلاش شد نیاز‌های تولیدی جامعه عشایری مورد توجه قرار گیرد.

او افزود: تأمین بیش از ۲ هزار تن نهاده دامی ویژه عشایر با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و اتحادیه‌های عشایری، پرداخت تسهیلات کوتاه‌مدت و تأمین نهاده برای دامداران از جمله اقدامات انجام‌شده در این زمینه بوده است.

مدیرکل امور عشایر فارس از اختصاص ۴۶ میلیارد تومان اعتبار به زنجیره گوشت قرمز خبر داد و گفت: همچنین بیش از ۱۵۰ تانکر چرخ‌دار کششی با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در اختیار عشایر قرار گرفته است تا توان این جامعه برای تأمین و حمل آب افزایش یابد و وابستگی آن به آبرسانی بیرونی کاهش پیدا کند.

او با قدردانی از همراهی استانداری و سازمان جهاد کشاورزی خاطرنشان کرد: قدردانی از اقدامات انجام‌شده به معنای کنار گذاشتن مطالبه‌گری نیست، بلکه مسئولیت‌ها را سنگین‌تر می‌کند و پیگیری برای رفع مشکلات عشایر باید ادامه داشته باشد.

افزایش ارزش افزوده؛ ضرورت توسعه اقتصادی عشایر

مدیرکل امور عشایر فارس با تأکید بر اینکه توسعه اقتصادی این جامعه نباید تنها به افزایش میزان تولید محدود شود، گفت: یکی از مسائل مهم، ایجاد ارزش افزوده برای محصولات عشایری است؛ زیرا عرضه شیر خام، دام و دست‌بافته‌ها بدون برند و بسته‌بندی مناسب موجب می‌شود بخش قابل توجهی از ارزش اقتصادی این محصولات در مراحل بعدی زنجیره تولید ایجاد شود.

کریمی افزود: باید از دامداری سنتی به سمت تکمیل زنجیره تولید گوشت قرمز، از فروش شیر خام به سمت توسعه زنجیره لبنیات و از عرضه دست‌بافته‌ها به سمت تقویت صنایع دستی حرکت کنیم تا تولیدکنندگان عشایری سهم بیشتری از بازار و درآمد حاصل از محصولات خود داشته باشند.

او بهره‌وری را به معنای تولید بیشتر با هزینه کمتر و کسب درآمد بالاتر با استفاده از همان ظرفیت دام و نیروی انسانی دانست و اظهار کرد: افزایش بهره‌وری باید در برنامه‌های توسعه عشایری جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.

کریمی با اشاره به جایگاه اقتصادی عشایر در کشور بیان کرد: این جامعه حدود ۲۵ درصد گوشت قرمز کشور را تأمین می‌کند و در شرایط خشکسالی، نوسان قیمت نهاده‌ها و وابستگی به واردات، از اهمیت اقتصادی و امنیتی برخوردار است.

او تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای افزایش بهره‌وری عشایر، صرفاً هزینه‌ای برای رفاه یک جامعه نیست، بلکه سرمایه‌گذاری برای تقویت تولید و اقتصاد کشور به شمار می‌رود.

حفاظت از مراتع، پایه استمرار تولید عشایری

مدیرکل امور عشایر فارس با تأکید بر اهمیت مراتع در استمرار فعالیت‌های تولیدی عشایر گفت: اقتصاد عشایری بر پایه مرتع استوار است؛ مرتع سالم به دام سالم، دام سالم به تولید سالم و تولید مناسب به پایداری زندگی عشایری منجر می‌شود.

او افزود: عشایر باید در مدیریت مراتع نه‌تنها به‌عنوان بهره‌بردار، بلکه به‌عنوان ذی‌نفعان اصلی مورد توجه قرار گیرند و در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با این حوزه مشارکت داشته باشند.

کریمی همچنین با اشاره به تنوع قومی و فرهنگی عشایر فارس اظهار کرد: ایل بزرگ قشقایی و طوایف آن، ایلات خمسه، عرب، کردشولی و کوهمره از جمله جوامع ریشه‌دار عشایری استان هستند که در کنار یکدیگر، تنوع فرهنگی و قومی فارس را شکل می‌دهند.

او، دانش بومی، تجربه چندین‌ساله و توان تولید محصولات دامی، کشاورزی و دست‌بافته‌ها را از سرمایه‌های ارزشمند این جامعه دانست و بر ضرورت حمایت از این ظرفیت‌ها تأکید کرد.

عشایر؛ بخشی از پشتوانه اقتصادی و امنیت ملی کشور

مدیرکل امور عشایر فارس با اشاره به نقش عشایر در دفاع از ایران گفت: جامعه عشایری در جنگ‌های اخیر نیز با ایثارگری در دفاع از کشور نقش داشته و در طول تاریخ، سختی‌های زندگی و دشواری‌های اقتصادی را با اتکا به روحیه خوداتکایی پشت سر گذاشته است.

کریمی افزود: عشایر جایگزین نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های امنیتی نیستند، اما حضور جامعه‌ای وفادار، مولد و ریشه‌دار در سرزمین خود، بخشی از قدرت ملی محسوب می‌شود. جامعه‌ای که در سرزمین خود تولید می‌کند و فرزندانش را در همان سرزمین پرورش می‌دهد، می‌تواند پشتوانه‌ای برای حفظ تمامیت سرزمینی کشور باشد.

او با بیان اینکه عشایر فارس بیش از سه هزار شهید تقدیم نظام کرده‌اند، اظهار کرد: پشت هر یک از این آمارها، خانواده‌ای قرار دارد که در مسیر دفاع از کشور ایثار کرده است و این فداکاری‌ها باید همواره مورد توجه قرار گیرد.

کریمی در پایان از آیت‌الله لطف‌الله دژکام، نماینده ولی‌فقیه در استان فارس و امام جمعه شیراز، به دلیل توجه به جامعه عشایری و طرح مسائل و مطالبات این قشر در خطبه‌های نماز جمعه قدردانی کرد و بر ضرورت توجه بیشتر به ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و اجتماعی عشایر و تداوم پیگیری مشکلات آنان تأکید کرد.