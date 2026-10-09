۱۰۰ استاندارد ملی بازنگری شد/ ۱۹ استاندارد نیز در دست تدوین است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - علی عزیزی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیراز به مناسبت هفته استاندارد، با تشریح اقدامات این مجموعه اظهار کرد: سال گذشته ۱۷ دفتر استانداردسازی در دانشگاه‌های استان راه‌اندازی شد و در ادامه این فعالیت‌ها، برای تدوین استاندارد‌های ملی نیز اقدامات تخصصی انجام گرفت؛ به‌طوری‌که از میان ۱۹ استاندارد در دست تدوین، کمیسیون‌های فنی مربوط به ۱۰ مورد برگزار شده است.

او با اشاره به برنامه‌های آموزشی برای نهادینه کردن فرهنگ استاندارد در میان نسل جوان افزود: در قالب طرح «سفیر استاندارد»، هفت‌هزار و ۲۰۰ دانش‌آموز آموزش دیدند و با حضور در واحد‌های صنعتی، از نزدیک با اهمیت رعایت الزامات استاندارد آشنا شدند. همچنین ۱۵۲ دانش‌آموز به‌عنوان سفیران منتخب این طرح معرفی و جوایز خود را دریافت کردند.

تأکید بر مصرف بهینه انرژی و توسعه انرژی خورشیدی

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به شعار روز جهانی استاندارد با محوریت چشم‌انداز مشترک برای جهانی بهتر و تمرکز بر انرژی مقرون‌به‌صرفه و پاک، ظرفیت‌های اقلیمی استان را برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر قابل توجه دانست و گفت: فارس با برخورداری از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، شرایط مناسبی برای تبدیل شدن به یکی از قطب‌های تولید انرژی خورشیدی و پاک کشور دارد.

عزیزی با اشاره به فعالیت صنایع غذایی، ساختمانی و برقی در استان، بر اهمیت رعایت استاندارد‌های مرتبط با مصرف انرژی تأکید کرد و افزود: نظارت بر برچسب انرژی لوازم خانگی از جمله موضوعاتی است که اداره کل استاندارد با جدیت دنبال می‌کند.

او از شهروندان خواست هنگام خرید لوازم خانگی، به رده مصرف انرژی محصولات توجه داشته باشند و با انتخاب کالا‌های کم‌مصرف، در کاهش مصرف انرژی و اصلاح الگوی استفاده از منابع مشارکت کنند.

پذیرش نتایج آزمایشگاهی در ۱۱۰ کشور

عزیزی همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارزیابی و تأیید صلاحیت آزمایشگاه‌ها اظهار کرد: نتایج آزمون آزمایشگاه‌های دارای گواهینامه صلاحیت، در ۱۱۰ کشور جهان قابل پذیرش است؛ موضوعی که می‌تواند به تسهیل تجارت، کاهش دوباره‌کاری‌های آزمایشگاهی و کوتاه شدن زمان ترخیص کالا کمک کند.

او از فعال شدن کارگروه تعیین ماهیت مشتقات و فرآورده‌های نفتی در فارس خبر داد و گفت: پیش از راه‌اندازی این کارگروه، نمونه‌های مورد نیاز برای تعیین ماهیت فرآورده‌های نفتی به استان بوشهر ارسال می‌شد، اما با همکاری دستگاه‌های اجرایی و فعال‌سازی این ظرفیت در فارس، روند رسیدگی به پرونده‌ها کوتاه‌تر شده است.

صدور ۶۹ پروانه استاندارد برای واحد‌های تولیدی

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به نقش نظارت‌های استاندارد در ارتقای کیفیت محصولات و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان اعلام کرد: در سال گذشته ۶۹ پروانه استاندارد برای واحد‌های تولیدی صادر شده است.

عزیزی با تأکید بر ضرورت توجه خریداران به نشان استاندارد گفت: مردم هنگام تهیه کالا‌هایی که مشمول استاندارد اجباری هستند، باید وجود نشان استاندارد معتبر را بررسی کنند؛ چراکه رعایت این الزامات در حفظ کیفیت و ایمنی محصولات نقش مهمی دارد.

نظارت بر کم‌فروشی و صحت عملکرد تجهیزات اندازه‌گیری

او نظارت بر خالص‌فروشی در شیرینی‌فروشی‌ها، عملکرد نازل‌های سوخت مایع، ترازو‌های طلافروشی‌ها و باسکول‌ها را از دیگر وظایف اداره کل استاندارد برشمرد و بر ضرورت افزایش آگاهی مردم درباره حقوق خود هنگام خرید تأکید کرد.

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به موضوع وزن خالص شیرینی افزود: وزن جعبه نباید در محاسبه وزن خالص شیرینی فروخته‌شده لحاظ شود و مصرف‌کنندگان باید هنگام خرید به این موضوع توجه داشته باشند و در صورت مشاهده تخلف، آن را مطالبه و پیگیری کنند.

عزیزی همچنین درباره نظارت بر جایگاه‌های عرضه سوخت اظهار کرد: نازل‌های سوخت مایع هر سه ماه یک‌بار از سوی شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت بررسی می‌شوند تا از صحت عملکرد آنها و دقت در اندازه‌گیری میزان سوخت تحویلی اطمینان حاصل شود.

صدور ۱۲۰ گواهی آسانسور در فارس

او در بخش دیگری از سخنان خود، ایمنی آسانسور‌ها را از موضوعات مهم در ساختمان‌های مسکونی، مراکز دولتی و مراکز درمانی دانست و گفت: در سال گذشته ۱۲۰ گواهی مربوط به آسانسور صادر شده است.

مدیرکل استاندارد فارس در پایان با تأکید بر نقش استاندارد در ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش ایمنی و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خاطرنشان کرد: گسترش فرهنگ استاندارد در جامعه مستلزم همکاری مستمر شهروندان، تولیدکنندگان و دستگاه‌های اجرایی است و آگاهی مردم از حقوق خود می‌تواند به بهبود نظارت‌ها و کاهش تخلفات منجر شود.