شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بالا آمدن فاضلاب در شهرستان اهواز استان خوزستان گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان که با بارش باران همراه است، موجب آبگرفتگی معابر و مشکلات فراوان برای ساکنان خیابان نور اسلام در محدوده کوی علوی شهرستان اهواز استان خوزستان را به وجود آورده است. نبود سیستم دفع فاضلاب و کانال‌های هدایت آب‌های سطحی موجب بالا آمدن آب در سطح خیابان مشکلات آنها را دوچندان کرده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

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برچسب ها: آب فاضلاب شهری ، آلودگی محیط زیست ، مشکلات شهری
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