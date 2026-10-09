شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از بالا آمدن فاضلاب در شهرستان اهواز استان خوزستان گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکلات شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - هر ساله با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان که با بارش باران همراه است، موجب آبگرفتگی معابر و مشکلات فراوان برای ساکنان خیابان نور اسلام در محدوده کوی علوی شهرستان اهواز استان خوزستان را به وجود آورده است. نبود سیستم دفع فاضلاب و کانال‌های هدایت آب‌های سطحی موجب بالا آمدن آب در سطح خیابان مشکلات آنها را دوچندان کرده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - خوزستان

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید