باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - حجت‌الاسلام و المسلمین سید ابوالحسن فاطمی در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرکرد که در مصلای بزرگ امام خمینی(ره) برگزار شد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی اظهار داشت: تمسک به احکام قرآن کریم و رعایت عفاف و حجاب، ضامن سلامت روحی جامعه است. رعایت حدود شرعی در روابط فردی و اجتماعی، نشانه بدگمانی نیست، بلکه سپری پیشگیرانه در برابر آسیب‌های اخلاقی و لغزش‌ها محسوب می‌شود.

وی با اشاره به آیاتی از سوره مبارکه احزاب و ذکر شواهد اخلاقی، افزود: مراقبت از نگاه و پرهیز از روابط کنترل‌نشده و عادی‌انگاری صمیمیت‌های خارج از ضابطه در محیط‌های دانشگاهی، اداری، کاری و بازار، از پایه‌های سلامت اخلاقی است و نباید اجازه داد سهل‌انگاری در عمل به موازین دینی فضای عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی در خطبه دوم با قدردانی از حضور حماسی و پرشور مردم، به‌ویژه بانوان متعهد و انقلابی در صحنه‌های مختلف و تقدیر از تلاش‌های نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی در برقراری نظم و آرامش، به مسائل کلان اقتصادی کشور پرداخت و گفت: همان‌گونه که همواره بر تلاش جهادی تاکید شده است، در شرایط کنونی نیز مسئولان اجرایی باید تلاش و همت خود را برای گره‌گشایی از معیشت مردم دوچندان کنند.

وی با تاکید بر لزوم مهار تورم، حفظ و تقویت ارزش پول ملی و تسهیل فضای کسب‌وکار، خاطرنشان کرد: سیاست‌های اقتصادی و تدابیر ارزی نهادهای متولی، از جمله بانک مرکزی، باید با پختگی، آینده‌نگری و سنجش همه‌جانبه همراه باشد تا بیشترین منفعت و ثبات نصیب بازار و عامه مردم شود.

امام جمعه شهرکرد موقعیت ژئوپلیتیک کشور و حضور مقتدرانه در تنگه هرمز را از موهبت‌های بزرگ راهبردی جمهوری اسلامی ایران دانست و تصریح کرد: امنیت کشتیرانی و خدمات‌رسانی در این گذرگاه حیاتی حاصل اقتدار و تلاش ایران اسلامی است و باید با تدابیر دقیق دیپلماتیک و اقتصادی از منافع ملی در این عرصه به شایستگی بهره‌برداری شود.

وی دور زدن تحریم‌ها و تداوم صادرات نفت در شرایط فشارهای همه‌جانبه دشمنان را نشانه هوشمندی، ظرفیت‌های بالای مدیریتی و اراده ملی دانست و یادآور شد: با وجود تفاوت دیدگاه‌ها و سلایق سیاسی، وحدت و انسجام کلمه رمز اصلی عبور موفق از توطئه‌های بیگانگان است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی همچنین با انتقاد شدید از تلاش‌های رژیم صهیونیستی و تحرکات منطقه‌ای آن در حوزه خلیج‌فارس، هشیاری دولت‌های منطقه را خواستار شد و در بخش پایانی خطبه‌ها، توسل به اولیای الهی و انس با اماکن مقدسه را پناهگاهی آرامش‌بخش برای بهره‌مندی از شفاعت و عنایات معنوی اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) عنوان کرد.