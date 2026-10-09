تأکید امام جمعه سنندج بر اولویت دادن به معیشت مردم و رونق تولید

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی _ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج اظهار کرد: رسیدگی به سفره مردم و بهبود شرایط زندگی اقشار کم‌درآمد باید در صدر اولویت‌های مسئولان قرار گیرد، زیرا آرامش و ثبات اجتماعی با تأمین نیاز‌های اساسی شهروندان ارتباط مستقیم دارد.

وی حمایت از تولید داخلی را از مهم‌ترین راهکار‌های عبور از مشکلات اقتصادی دانست و افزود: اشتغال‌زایی برای جوانان نیازمند برنامه‌ریزی، نگاه راهبردی و استفاده از همه ظرفیت‌های موجود در استان است.

امام جمعه سنندج با بیان اینکه مدیران باید زمینه حضور سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را فراهم کنند، گفت: تسهیل صدور مجوز‌ها و کاهش موانع اداری و بروکراتیک می‌تواند مسیر رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی در کردستان را هموار کند.

ماموستا رستمی همچنین با اشاره به طولانی شدن روند اجرایی منطقه آزاد تجاری بانه و مریوان، خواستار سرعت‌بخشی به اجرای این طرح شد و افزود: ماه‌ها از وعده‌های مطرح‌شده برای راه‌اندازی این منطقه گذشته است و مردم همچنان چشم‌انتظار عملیاتی شدن آن هستند.

وی اجرای منطقه آزاد بانه و مریوان را زمینه‌ساز تحول در تجارت، اشتغال و بهبود معیشت مرزنشینان عنوان کرد.

امام جمعه سنندج با قدردانی از پیگیری‌های استاندار کردستان در حوزه توسعه اقتصادی، اظهار کرد: استاندار با جدیت مسائل استان را دنبال می‌کند و ضروری است همه دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های مسئول، برای تحقق برنامه‌های اقتصادی و ارتقای معیشت مردم، همکاری لازم را داشته باشند.

ماموستا رستمی در بخش دیگری از سخنان خود از تلاش‌های نیرو‌های انتظامی در حوزه دفاع، امنیت و خدمت‌رسانی قدردانی کرد و گفت: توسعه بدون امنیت پایدار امکان‌پذیر نیست و امنیت، نقش مهمی در حفظ کرامت و آرامش مردم دارد.

وی همچنین روز جهانی پست را به کارکنان اداره کل پست کردستان تبریک گفت و افزود: کارکنان پست با امانتداری، مسئولیت رساندن مرسولات مردم را بر عهده دارند که اقدامی ارزشمند و شایسته تقدیر است.

تأکید بر وحدت ملی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان نیز پیش از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیرو‌های مسلح کشور با اقتدار از امنیت و تمامیت ارضی ایران اسلامی دفاع می‌کنند.

حجت‌الاسلام محمدمهدی مهدویان افزود: ملت ایران با ایستادگی و صلابت در برابر قدرت‌های جهانی مقاومت کرده‌اند و دشمنان نیز با مشاهده توان نیرو‌های مسلح و اتحاد مردم، در تحقق اهداف خود ناکام مانده‌اند.

وی با بیان اینکه دشمن همچنان از فشار‌های اقتصادی برای ایجاد تفرقه و آسیب به کشور استفاده می‌کند، بر ضرورت حفظ وحدت، انسجام و هوشیاری مردم در برابر توطئه‌های دشمنان تأکید کرد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان کردستان گفت: قدرت جمهوری اسلامی ایران ریشه در ایمان، اتحاد مردم و توان نیرو‌های مسلح دارد و مدافعان امنیت با افتخار از کیان کشور دفاع می‌کنند.