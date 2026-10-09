وجود کالا در بازار کافی نیست، قدرت خرید مردم مهم است /دشمن عرصه فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی- آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری، امام جمعه قم، امروز در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته که با حضور امت خداجوی قم در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به حضور پرشور و گسترده مردم در شهرهای مختلف کشور در تجمعات شبانه گفت:: این تجمعات، جلوه‌ای از وحدت و همبستگی ملت ایران است که نشان داد مردم در شرایط حساس، با هوشیاری و بصیرت در صحنه حاضر هستند و از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنند.

پیام‌های رهبری راهنمای مسیر آینده کشور است

امام جمعه قم، با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به پیام‌ها و بیانات رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: این پیام‌ها سرشار از نکات مهم و راهبردی برای جامعه است و به‌ویژه نسل جوان باید با دقت و تأمل بیشتری آن‌ها را مطالعه کند.

وی در ادامه با اشاره به نقش این رهنمودها در ترسیم آینده کشور تصریح کرد: مسیر آینده کشور در سایه بهره‌گیری از این رهنمودها و حرکت در چارچوب هدایت‌های رهبری روشن‌تر خواهد شد و جامعه باید از این فرصت‌های معنوی و راهبردی به بهترین شکل بهره ببرد.

مسئولان برای حل مشکلات معیشتی مردم تدبیر کنند

آیت‌الله حسینی بوشهری،در بخشی از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مسائل اقتصادی و معیشتی مردم اظهار کرد: مردم در شرایط دشوار کشور همواره پای کار بوده‌اند و در صحنه‌های مختلف حضور داشته‌اند و اکنون انتظار دارند مسئولان نیز با تدبیر، برنامه‌ریزی و ابتکار عمل، مشکلات زندگی آنان را کاهش دهند.

وی در ادامه با اشاره به نقش مسئولان در بهبود شرایط اقتصادی تصریح کرد: مسئولان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود و اتخاذ تصمیمات مناسب، زمینه‌های بهبود معیشت مردم را فراهم کنند و از هیچ تلاشی در این مسیر دریغ نکنند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: کاهش دغدغه‌های معیشتی مردم، نقش مهمی در حفظ اعتماد عمومی و تقویت انسجام اجتماعی دارد و مسئولان باید با جدیت و عمل به وعده‌ها، پاسخ‌گوی انتظارات به‌حق مردم باشند.

وجود کالا در بازار کافی نیست، قدرت خرید مردم مهم است

وی در ادامه سخنان خود درباره وضعیت اقتصادی جامعه اظهار کرد: صرف وجود کالا در فروشگاه‌ها و مغازه‌ها برای ارزیابی وضعیت بازار کافی نیست؛ بلکه باید قدرت خرید مردم نیز مورد توجه قرار گیرد تا خانوارها بتوانند نیازهای اساسی خود را تأمین کنند.

خطیب جمعه قم در ادامه با تأکید بر لزوم توجه به معیشت واقعی مردم تصریح کرد: معیار سنجش وضعیت اقتصادی، تنها فراوانی کالا در بازار نیست، بلکه توانایی مردم در خرید و تأمین مایحتاج زندگی است و این موضوع باید در کانون توجه مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: مسئولان باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های کشور و مشورت با کارشناسان و صاحب‌نظران، برای بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی جامعه تلاش کنند و زمینه‌های لازم برای افزایش قدرت خرید مردم را فراهم سازند.

تأکید امام جمعه قم بر شکوفایی استعدادهای جوانان

آیت‌الله حسینی بوشهری، در ادامه سخنان خود با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های نسل جوان اظهار کرد: جوانان ایرانی توانایی درخشش در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی را دارند و این توانمندی، سرمایه‌ای ارزشمند برای آینده کشور است.

وی در ادامه با تأکید بر نقش مسئولان در شکوفایی استعدادهای جوانان تصریح کرد: مسئولان باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم، از این ظرفیت ارزشمند برای پیشرفت کشور استفاده کنند و موانع پیش روی جوانان را از مسیر رشد و تعالی آنان بردارند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: اگر زمینه‌های مناسب برای شکوفایی استعدادهای جوانان فراهم شود، آنان می‌توانند در عرصه‌های گوناگون علمی، فرهنگی و اجتماعی بدرخشند و به پیشرفت و آبادانی کشور کمک شایانی کنند.

دشمن عرصه فرهنگی و اجتماعی را هدف قرار داده است

خطیب جمعه قم، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابعاد مختلف فشارهای دشمن علیه کشور اظهار کرد: دشمن در سال‌های اخیر با به‌کارگیری ابزارهای گوناگون، فشارهای نظامی و اقتصادی را در دستور کار قرار داده و در کنار آن، عرصه فرهنگی و اجتماعی را نیز هدف گرفته است.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت مقابله با آسیب‌های فرهنگی تصریح کرد: مقابله با آسیب‌های فرهنگی باید در دستور کار جدی مسئولان و دستگاه‌های مرتبط قرار گیرد و نباید از این عرصه غافل ماند؛ چراکه دشمن با سرمایه‌گذاری گسترده، درصدد تضعیف باورها و ارزش‌های جامعه است.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی باید با برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی، در برابر تهاجم فرهنگی دشمن ایستادگی کنند و زمینه‌های تقویت هویت دینی و ملی را در جامعه فراهم سازند.

حفظ ارزش‌های دینی مسئولیت همگانی است

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی در زمینه صیانت از ارزش‌های دینی اظهار کرد: جامعه ایران، جامعه‌ای دینی و انقلابی است و این ویژگی، مسئولیتی سنگین بر دوش همه اقشار جامعه قرار می‌دهد.

امام جمعه قم در ادامه با اشاره به نقش گروه‌های مختلف اجتماعی تصریح کرد: همه اقشار، از روحانیون تا دیگر گروه‌های اجتماعی، باید برای حفظ ارزش‌های دینی و تقویت انسجام جامعه احساس مسئولیت کنند و در این مسیر از هیچ تلاشی دریغ نکنند.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: صیانت از ارزش‌های دینی و تقویت انسجام اجتماعی، تنها وظیفه یک نهاد یا گروه خاص نیست، بلکه مسئولیتی همگانی است که نیازمند همدلی، هماهنگی و مشارکت همه آحاد جامعه در برابر تهاجم فرهنگی دشمن است.

تصمیم درباره نیروهای خارجی با مردم عراق است

آیت‌الله حسینی بوشهری،، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع خروج نیروهای آمریکایی از عراق، بر اهمیت استقلال این کشور همسایه تأکید کرد و آن را مسئله‌ای مهم برای منطقه و ملت ایران دانست.

وی تصریح کرد: استقلال عراق برای ملت ایران اهمیت دارد و تصمیم‌گیری درباره حضور نیروهای خارجی باید با توجه به خواست و منافع مردم عراق انجام شود.

امام جمعه قم خاطرنشان کرد: ملت‌های منطقه در سال‌های اخیر نشان داده‌اند که خواهان استقلال و آزادی خود هستند و هیچ قدرتی نمی‌تواند اراده خود را بر آنان تحمیل کند.