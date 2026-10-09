نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه اتحاد و هم دلی رمز پیروزی ملت ایران است ، گفت : قدرت دولت آمریکا رو به افول است.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛سمیه بشارتی - آیت الله رسول فلاحتی ، نماینده ولی فقیه در گیلان امروز در آیین عبادی سیاسی خطبه های نماز جمعه این هفته در مصلی امام خمینی (ره ) رشت در ادامه ویژگی های حاکم اسلامی اظهار کرد : حاکم اسلامی حقوقی بر آحاد جامعه اسلامی دارد .

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه بر قراری عدالت و قضاوت درست از اهم وظایف حاکم اسلامی است، گفت: قضاوت حاکم اسلامی مورد اعتماد و احترام جامعه اسلامی است.

نماینده ولی فقیه در گیلان با بیان اینکه آمریکا یک ببر تو خالی است، گفت : قدرت دولت آمریکا با وجود توطئه ها و ترفنده ها بر علیه کشور ما رو به افول است.‌

وی با بیان اینکه وحدت و ایمان بالا از رمزهای ماندگاری استقلال کشور است، تصریح کرد: امروز اکثر کشورها متوجه شده اند‌ که آمریکا پناهگاه آنها نیست و باید خود استقلال را به دست آوردند و به این دولت دروغگو تکیه نکنند‌.

آیت الله فلاحتی به حضور اجتماعات شبانه اشاره کرد و افزود : قدردان این مردمی هستیم که با وجود تمام گلایه‌ها و دشواری‌ها، ایران را خط قرمز خود می‌دانند و با حضورشان، گرمابخش مسیر دشوار پیش رو هستند

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