اتحادیه‌های دانش‌آموزی فرانسه پس از آنکه دولت با اعزام ۳ هزار معلم جدید برای جبران کمبود نیروی آموزشی موافقت کرد، اعلام کردند اعتراضات خود را ادامه خواهند داد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - اتحادیه‌های دانش‌آموزی فرانسه روز جمعه اعلام کردند که پس از کسب نخستین موفقیت در کارزار اعتراضی خود، به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. این جنبش که به‌تدریج حمایت بیشتری از سوی دانشگاه‌های معتبر پاریس به دست آورده است، همچنان ادامه دارد و وزارت آموزش فرانسه اعلام کرده است که ۱۴۱ مدرسه در سراسر کشور تعطیل مانده‌اند.

اعتراض‌هایی که اکنون وارد سومین هفته خود شده‌اند، به جنبشی گسترده‌تر تبدیل شده‌اند. شماری از دانشجویان دانشگاه‌ها نیز با پیوستن به این کارزار، خشم خود را از آنچه نظام آموزشی ناکارآمد می‌خوانند، ابراز کرده‌اند؛ نظامی که به گفته معترضان، با کاهش هزینه‌های ناشی از بحران بودجه‌ای فرانسه بیش از پیش تضعیف شده است.

این ناآرامی‌ها دولت فرانسه را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است؛ دولتی که باید میان مطالبات برای افزایش هزینه‌های آموزشی و ضرورت مهار بدهی عمومی تعادل برقرار کند. در عین حال، ادامه اعتراض‌ها خطر بازگشت موجی از تظاهرات خیابانی را افزایش می‌دهد؛ اعتراض‌هایی که در گذشته بار‌ها رهبران فرانسه را به عقب‌نشینی از سیاست‌های ریاضتی وادار کرده‌اند.

اتحادیه‌های دانش‌آموزی و معلمان خواستار برگزاری دور دیگری از اعتصاب‌های سراسری مدارس در روز سه‌شنبه آینده شده‌اند.

شبکه تلویزیونی بی‌اف‌ام روز جمعه تصاویری از برچیدن محاصره دانشگاه آسَس، یکی از معتبرترین دانشکده‌های حقوق فرانسه در مرکز پاریس، توسط پلیس منتشر کرد. در نزدیکی این دانشگاه نیز فعالیت‌های مدرسه عالی مهندسی «مین پاریس» به‌دلیل ایجاد موانع اعتراضی مختل شد.

مؤسسه کاتولیک، دانشگاه خصوصی‌ای که به دیدگاه‌های محافظه‌کارانه شهرت دارد، نیز در وب‌سایت خود اعلام کرد که به‌دلیل مسدود شدن محوطه دانشگاه، کلاس‌های درس را به‌صورت غیرحضوری برگزار خواهد کرد.

اتحادیه‌های دانش‌آموزی این تحولات را نخستین پیروزی واقعی خود توصیف کردند. دولت فرانسه اواخر روز پنجشنبه متعهد شد حدود سه هزار معلم واجد شرایط را که هنوز کار خود را آغاز نکرده‌اند، برای جبران کمبود نیروی آموزشی به کلاس‌های درس بفرستد؛ موضوعی که یکی از اصلی‌ترین محور‌های اعتراض دانش‌آموزان بوده است.

ماریوس مِسنیل، از اعضای یک اتحادیه دانش‌آموزی دبیرستانی، در گفت‌و‌گو با رادیو فرانس‌اینفو گفت این امتیاز نشان می‌دهد که ادامه اعتراض‌ها ارزش دارد.

او افزود: «به نظرم دیوانه‌کننده است که برای گرفتن یک برنامه تأمین نیروی آموزشی، مجبور باشیم صد‌ها دبیرستان را مسدود کنیم.»

ادوارد ژفره، وزیر آموزش فرانسه، نیز در گفت‌و‌گو با شبکه تلویزیونی تی‌اف‌وان اعلام کرد که این اقدام بلافاصله اجرایی می‌شود و هزینه‌ای در حدود چند ده میلیون یورو خواهد داشت.

رصد واکنش دولت به اعتراض‌ها از سوی بازار‌ها

سرمایه‌گذاران تحولات و تصمیم‌های بعدی دولت را از نزدیک دنبال می‌کنند. در فرانسه که با بدهی عمومی سنگینی روبه‌روست، خشم و نارضایتی خیابانی در گذشته اغلب با افزایش هزینه‌های دولتی مهار شده است. اما این بار، هزینه‌های هنگفت نظام بازنشستگی و ضرورت کاهش مخارج عمومی، فضای مانور دولت را محدود کرده است.

استفان بونیا، رئیس گروه یورونکست که اداره بازار سهام پاریس را بر عهده دارد، گفت فرانسه باید هرچه سریع‌تر تصمیم‌های دشواری برای کاهش بدهی‌های خود اتخاذ کند؛ بدهی‌هایی که به گفته او، به‌ویژه برای نسل‌های جوان اهمیت دارند.

او در گفت‌و‌گو با رادیو آر‌ام‌سی گفت: «از فرزندان خود انتظار داریم چه فداکاری‌ای انجام دهند؟ زیرا ما شرایط پیچیده‌ای را برای آنها به جا خواهیم گذاشت. اگر می‌خواهیم آنها بتوانند انتخاب‌های خود را داشته باشند و اگر می‌خواهیم مشکل دانش‌آموزان دبیرستانی را حل کنیم، شاید لازم باشد هزینه کمتری برای بازنشستگی صرف کنیم تا پول بیشتری برای کودکان در اختیار داشته باشیم.»

بر اساس آمار وزارت آموزش فرانسه، نزدیک به ۱۰ درصد از ساعات تدریس در دبیرستان‌های دولتی این کشور بدون معلم سپری می‌شود. این وضعیت موجب شده است شمار فزاینده‌ای از والدین مرفه، فرزندان خود را از مدارس دولتی خارج کنند و به مدارس خصوصی بفرستند.

وزارت کشور فرانسه اعلام کرد که روز پنجشنبه ۷۱ هزار و ۵۰۰ نفر در پاریس و دیگر مناطق کشور به خیابان‌ها آمدند. اگرچه بیشتر اعتراض‌ها مسالمت‌آمیز بود، موارد خشونت در برخی مناطق افزایش یافته است.

به گفته وزارت کشور، در شهر پواتیه در غرب فرانسه آتش‌سوزی‌ای در یک مدرسه رخ داد. این وزارتخانه همچنین از وقوع موارد دیگری از تخریب اموال و حمله به کارکنان مراکز آموزشی در نقاط مختلف کشور خبر داد.

گسترش اعتراض‌ها به خارج از فرانسه

ناآرامی‌ها به فرانسه محدود نمانده است. در بلژیک نیز دو اتحادیه بزرگ کارگری روز جمعه اعتصاب سراسری برگزار کردند؛ اقدامی که حمل‌ونقل عمومی، مدارس و ترافیک هوایی را تحت تأثیر قرار داد.

این اعتصاب در اعتراض به برنامه‌های دولت برای کاهش هزینه‌های بودجه‌ای و همچنین افزایش کلی هزینه‌های زندگی برگزار شد.

انتظار می‌رود ده‌ها هزار معترض نیز در ادامه روز جمعه برای شرکت در یک تظاهرات گسترده در بروکسل، پایتخت بلژیک، تجمع کنند.

منبع: رویترز

برچسب ها: اعتراضات در فرانسه ، دانش آموزان
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