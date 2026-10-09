مرکز کودک و نوجوان سیما، جایزه آینه جشنواره فیلم کودک و نوجوان را از آن خود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیین پایانی سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، شامگاه پنجشنبه ۱۶ مهرماه، با معرفی برگزیدگان بخش‌های مختلف جشنواره فیلم کودکان و نوجوان اصفهان به کار خود پایان داد.

 این مراسم که با حضور سیدعباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، جمعی از مسئولان ارشد فرهنگی و سینمایی کشور، هنرمندان برجسته و اعضای هیئت داوران در سالن اجلاس اصفهان برگزار شد، شاهد مرور رویداد‌ها و تجلیل از برترین‌های عرصه سینمای کودک و نوجوان بود.

در این دوره از جشنواره، داوران پس از ارزیابی آثار، برگزیدگان نهایی را در رشته‌های پویانمایی، بازیگری کودک و نوجوان، دستاورد‌های فنی و کارگردانی معرفی کردند.

در بخشی از این آیین، دبیرخانه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، با اهدای «جایزه آینه سینمای کودک و نوجوان»، از رویکرد مرکز کودک و نوجوان سیما در تولید آثار کیفی و جذب حداکثری مخاطب تقدیر کرد.

این جایزه به پاس تولید و پخش موفق دو مجموعه تلویزیونی «کارآگاهان کوچک» و «هتل بسیار بسیار عجیب» به مرکز کودک و نوجوان سیما اهدا شد.

گفتنی است، این موفقیت نشان‌دهنده تداوم توجه این مرکز به ارتقای سطح کیفی تولیدات تلویزیونی و پاسخگویی به ذائقه مخاطبان کودک و نوجوان کشور است.

برچسب ها: جشنواره فیلم ، کودک و نوجوان
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جایزه آینه جشنواره فیلم کودک و نوجوان به مرکز کودک و نوجوان سیما رسید
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