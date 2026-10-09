وضعیت امنیتی استان با شرایط مطلوب فاصله دارد

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله محامی با اشاره به اینکه پیام رهبر معظم انقلاب در هفته دفاع مقدس حاوی نکات فراوان و حکمت‌آموزی بود، اظهار داشت: یکی از نکات برجسته این پیام، نگاه توحیدی است؛ همان نگاهی که در دعاهای امام سجاد(ع) در صحیفه سجادیه و رساله حقوق آن حضرت نیز جریان دارد و بر این حقیقت تأکید می‌کند که خداوند بر همه امور حاکم است و تمامی حوادث و تحولات به مشیت و اراده الهی تحقق می‌یابد.

امام‌جمعه زاهدان افزود: رهبر معظم انقلاب در پیام خود اشاره کردند که برخی، ایران را بر اساس محاسبات مادی، قدرت چهارم جهان معرفی می‌کنند و همین جایگاه نیز از برکات انقلاب اسلامی، رهبری‌های داهیانه امام خمینی(ره)، رهبری‌های حکیمانه رهبر شهید انقلاب و مجاهدت مردان و زنان و ملت غیور ایران است.

وی با یادآوری وضعیت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی تصریح کرد: ایران در گذشته جایگاهی در معادلات جهانی نداشت و قدرت‌های استکباری برای آن اعتباری قائل نبودند؛ به‌گونه‌ای که سران برخی دولت‌ها بدون اطلاع شاه به ایران سفر می‌کردند و جلساتی برگزار می‌کردند، اما حتی به درخواست ملاقات شاه نیز توجهی نداشتند.

آیت‌الله محامی ادامه داد: امام خمینی(ره) نیز با اشاره به تصویری از شاه ایران در برابر رئیس‌جمهور آمریکا که در آن رئیس‌جمهور پشت میز نشسته و مشغول نوشتن بود و شاه در برابر او ایستاده و مورد توجه قرار نمی‌گرفت، از این رفتار ابراز ناراحتی کرده بودند؛ زیرا با وجود مخالفت با شخص شاه، چنین برخوردی را توهین به جایگاه ایران می‌دانستند.

وی تأکید کرد: ایرانی که روزگاری در معادلات جهانی به حساب نمی‌آمد، امروز به برکت انقلاب اسلامی، مجاهدت مردم و رهبری‌های حکیمانه رهبران انقلاب به جایگاهی رسیده که حتی بر اساس محاسبات مادی نیز آن را قدرت چهارم جهان معرفی می‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به نگاه توحیدی رهبر معظم انقلاب بیان کرد: نکته مهم این است که رهبر انقلاب با نگاهی فراتر از محاسبات مادی تأکید می‌کنند که «ما قدرت اول جهان هستیم»؛ زیرا پشتوانه ما قدرت مطلق خداوند متعال، عنایات رسول مکرم اسلام(ص) و اهل‌بیت(ع) و دعای خیر حضرت ولی‌عصر(عج) است.

وی افزود: در جهانی آکنده از ظلم و استبداد و در تقابل میان جبهه اسلام و کفر، ما پرچم‌دار جبهه اسلام هستیم و به عنایت الهی و پشتیبانی پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) امید داریم؛ ازاین‌رو، اگرچه با نگاه مادی ایران را قدرت چهارم جهان معرفی می‌کنند، اما در نگاه توحیدی و با اتکا به قدرت خداوند، ما قدرت اول هستیم.

آیت‌الله محامی با تأکید بر ضرورت تقویت ایمان و اعتماد به وعده‌های الهی اظهار داشت: هنگامی که چنین نگاه توحیدی و اتکالی به خداوند در وجود انسان و جامعه حاکم باشد، احساس عزت، افتخار، امید و نشاط شکل می‌گیرد و جامعه با اطمینان به آینده روشن مسیر خود را ادامه می‌دهد؛ زیرا می‌داند پیروزی نهایی از آن جبهه حق است.

وی با اشاره به مواضع قاطع رهبر شهید انقلاب در برابر سران استکبار گفت: نمونه بارز این نگاه توحیدی را می‌توان در سخنان محکم و مواضع استوار ایشان مشاهده کرد که همواره بر پیروزی نهایی جبهه حق تأکید داشتند؛ چراکه این پیروزی وعده خداوند متعال است.

امام‌جمعه زاهدان خاطرنشان کرد: کسی که با این باور در جبهه حق مجاهدت می‌کند، می‌داند اگر زنده بماند و پیروزی را ببیند، به افتخار بزرگی دست یافته و اگر در این مسیر به شهادت برسد، علاوه بر افتخار شهادت، اطمینان دارد که همرزمانش راه را ادامه خواهند داد و به پیروزی خواهند رسید؛ زیرا مسیر جبهه حق، مسیر پیروزی و آینده متعلق به مستضعفان جهان و مسلمانان است.

وی در پایان این بخش از سخنان خود بر ضرورت حاکم شدن هرچه بیشتر نگاه توحیدی در وجود آحاد جامعه اسلامی تأکید کرد و خواستار تقویت ایمان، اتکا به قدرت الهی و اعتماد به وعده‌های خداوند در زندگی فردی و اجتماعی شد.

آیت‌الله محامی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه زاهدان، در ادامه سلسله مباحث مربوط به دشمن‌شناسی و عرصه‌های مختلف تقابل دشمن با جمهوری اسلامی ایران، به تبیین جنگ اقتصادی پرداخت و اظهار داشت: یکی از عرصه‌های مهم جنگ دشمن علیه کشور، جنگ اقتصادی است که هدف آن ضربه زدن به اقتصاد، کاهش تاب‌آوری و توان تحمل مردم و در نهایت ایجاد نارضایتی، آشوب و فراهم کردن زمینه تغییر نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: دشمن برای تحقق این هدف از ابزارهای گوناگونی استفاده کرده است؛ از محاصره اقتصادی طولانی‌مدت و محاصره دریایی در ماه‌های اخیر گرفته تا تلاش برای محاصره زمینی که به دلیل تعدد کشورهای همسایه امکان اجرای کامل آن را ندارد همچنین در حوزه هوایی نیز با تحریم هواپیماهای کشور و ایجاد محدودیت در پروازها تلاش کرد فشارها را افزایش دهد، اما این اقدام نیز به نتیجه موردنظر نرسید و با همراهی نکردن برخی کشورها، پروازها در مسیرهای مهم ارتباطی ایران برقرار ماند یا از سر گرفته شد.

امام‌جمعه زاهدان ادامه داد: بمباران، موشک‌باران و آسیب رساندن به زیرساخت‌های اقتصادی نیز از دیگر اقدامات دشمن بوده که خسارت‌های فراوانی به کشور وارد کرده و معیشت مردم را با دشواری مواجه ساخته است، اما به لطف خداوند متعال، رهبری حکیمانه رهبر انقلاب و مقاومت ملت ایران، دشمن با وجود تحمیل این خسارت‌ها نتوانسته به اهداف اصلی خود دست یابد.

وی با تأکید بر اینکه یکی از مهم‌ترین راه‌های ضربه زدن به اقتصاد کشور، نفوذ است، تصریح کرد: نفوذ شکل‌های مختلفی دارد؛ گاهی دشمن فردی را به‌عنوان مزدور وارد ساختارهای کشور می‌کند تا با قرار گرفتن در یک جایگاه مسئولیتی، از موقعیت خود سوءاستفاده کرده و در نظام اقتصادی اختلال ایجاد کند و چنین فردی آگاهانه برای دشمن فعالیت می‌کند و حتی ممکن است در قبال اقدامات خود دستمزد دریافت کند و این‌گونه افراد نیز کم نیستند.

آیت‌الله محامی نوع دیگری از نفوذ را خطرناک‌تر دانست و بیان کرد: گاهی دشمن به‌جای نفوذ دادن افراد، افکار، طرح‌ها و برنامه‌های غلط اقتصادی را وارد نظام تصمیم‌گیری می‌کند؛ درحالی‌که ممکن است مجری این برنامه‌ها فردی مؤمن، دلسوز و علاقه‌مند به انقلاب و مردم باشد و با تصور خدمت به کشور، تصمیمی اشتباه بگیرد که نتیجه آن آسیب دیدن اقتصاد و معیشت مردم است.

وی افزود: شناسایی یک جاسوس یا مزدور دشمن ممکن است با تلاش دستگاه‌های امنیتی امکان‌پذیر باشد، اما تشخیص نفوذ فکری و برنامه‌ای به‌مراتب دشوارتر است؛ زیرا فرد تصمیم‌گیرنده ممکن است ظاهری متدین و انقلابی داشته باشد، از نظام دفاع کند و مسئولیت نیز بر عهده داشته باشد، اما اندیشه اقتصادی او نادرست باشد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: گاهی افراد تحت تأثیر اندیشه‌های غلطی قرار می‌گیرند که در محیط‌های دیگر آموخته‌اند و همان دیدگاه‌ها را در کشور تکرار می‌کنند و گاهی نیز طرح‌های نادرست در قالب نظرات کارشناسی و نتایج پژوهش‌های ظاهراً معتبر در اختیار مسئولان قرار می‌گیرد و آنان از سر خیرخواهی آن را می‌پذیرند و اجرا می‌کنند؛ مسئله‌ای که متأسفانه نمونه‌های آن در کشور کم نیست.

وی با اشاره به پیامدهای چنین تصمیماتی اظهار داشت: نتیجه اجرای این سیاست‌ها می‌تواند افزایش تورم، رشد سرسام‌آور قیمت کالاها، کاهش ارزش پول ملی، کمبود برخی اقلام و بروز مشکلات متعدد اقتصادی باشد.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: البته نباید نقش جنگ و اقدامات دشمن در ایجاد مشکلات اقتصادی را نادیده گرفت؛ چراکه دشمن به زیرساخت‌های کشور آسیب رسانده و دشواری‌هایی ایجاد کرده است، اما در کنار این واقعیت باید به تأثیر سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات داخلی نیز توجه داشت.

وی با یادآوری تأکیدات مکرر رهبر شهید انقلاب درباره اقتصاد مقاومتی گفت: اگر توصیه‌های ایشان در زمینه تحقق اقتصاد مقاومتی، شرطی نکردن اقتصاد کشور به مذاکرات، توجه به ظرفیت‌ها و داشته‌های داخلی و سایر رهنمودهای اقتصادی که در نام‌گذاری سال‌های متعدد نیز مورد تأکید قرار می‌گرفت، به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز وضعیت اقتصادی کشور به‌مراتب بهتر بود.

امام‌جمعه زاهدان افزود: البته بخشی از این سیاست‌ها اجرا شده و همین اقدامات موجب شده است که امروز در برابر هجمه گسترده استکبار مقاومت کنیم و سرافراز باقی بمانیم دشمن قصد داشت ظرف سه روز، یک هفته یا دو هفته نظام جمهوری اسلامی را از میان بردارد و کشور را تجزیه کند، اما موفق نشد و ملت ایران همچنان استوار ایستاده است که این خود یک پیروزی به شمار می‌رود؛ بااین‌حال، اگر توصیه‌های اقتصادی به‌صورت کامل‌تری اجرا می‌شد، مقاومت و استحکام کشور نیز بیشتر بود.

وی در ادامه با انتقاد از عملکرد برخی بانک‌ها اظهار داشت: از بانک مرکزی و سیاست‌های اعلامی آن گرفته تا بعضی بانک‌هایی که مردم به‌صورت مستقیم با آن‌ها سروکار دارند، مشکلاتی وجود دارد که گاهی مردم را به‌شدت گرفتار می‌کند برخی بانک‌ها حتی به مصوبات خود یا مصوبات دولت نیز عمل نمی‌کنند و با وجود برگزاری جلسات مکرر، پیگیری‌ها و تذکرات، همچنان مشکلات پابرجاست.

آیت‌الله محامی از پاسخ‌گو نبودن برخی بانک‌ها انتقاد کرد و گفت: وضعیت بعضی بانک‌ها به‌گونه‌ای شده که نه در برابر مردم و نه در برابر دولت پاسخ‌گویی لازم را ندارند؛ البته این مسئله شامل همه بانک‌ها نمی‌شود.

وی همچنین با اشاره به تکرار برخی سیاست‌های اقتصادی در دولت‌های مختلف بیان کرد: بنده تخصص اقتصادی ندارم که درباره درست یا غلط بودن این سیاست‌ها قضاوت کنم، اما همانند مردم مشاهده کرده‌ام که برخی سیاست‌ها در دولت‌های گذشته اجرا شده و مورد اعتراض قرار گرفته، بااین‌حال در دولت بعدی دوباره همان سیاست‌ها تکرار شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان ادامه داد: در دست‌کم دو دولت گذشته شاهد اجرای سیاست‌هایی بوده‌ایم که پس از اجرا با انتقاد مواجه شده، اما بار دیگر همان شیوه‌ها در دستور کار قرار گرفته است حتی پیش‌تر نیز در همین خطبه‌ها نسبت به تکرار این تصمیمات تذکر داده‌ام که وقتی سیاستی در دولت قبل اجرا شده و مورد انتقاد قرار گرفته، چرا باید دوباره همان روش تکرار شود؟ اکنون نیز بار دیگر بحث اجرای سیاست‌هایی در زمینه فروش ارز، طلا و موارد مشابه مطرح می‌شود و این پرسش وجود دارد که یک تجربه چند بار باید تکرار شود؟

آیت‌الله محامی همکاری جدی قوای سه‌گانه را برای مقابله با جنگ اقتصادی ضروری دانست و تأکید کرد: امروز به فضل الهی، بر اساس آنچه مطرح می‌شود، هماهنگی و همراهی قوای سه‌گانه در یکی از بهترین شرایط پس از پیروزی انقلاب اسلامی قرار دارد و باید از این فرصت برای حل مشکلات مردم استفاده شود.

وی خاطرنشان کرد: اکنون که قوای سه‌گانه در کنار یکدیگر قرار دارند، ضروری است با تلاشی جدی، جهادی و بسیجی و با بهره‌گیری از اندیشه انقلابی و نیروهای مقاوم، شجاع و ایثارگر، برای مقابله با دشمن در عرصه جنگ اقتصادی، خدمت به ملت ایران و رفع مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم گام‌های مؤثر برداشته شود.

آیت‌الله محامی در ادامه تبیین عرصه‌های مختلف جنگ دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، به موضوع جنگ رسانه‌ای پرداخت و اظهار داشت: دشمن سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه رسانه انجام داده و در شرایطی که شبکه‌های تلویزیونی در کشورهای خودشان برای ارائه برنامه از مخاطبان هزینه دریافت می‌کنند، شبکه‌های متعدد رادیویی و تلویزیونی فارسی‌زبان را به‌صورت رایگان برای مردم ایران راه‌اندازی کرده‌اند.

وی افزود: این فعالیت‌ها تنها به افکار عمومی داخل کشور محدود نمی‌شود، بلکه دشمن در سطح جهانی نیز غول رسانه‌ای خود را برای ضربه زدن به جمهوری اسلامی ایران به کار گرفته است و ما در برابر این غول رسانه‌ای عظیم، نیازمند رسانه‌ای قوی و اثرگذار هستیم.

امام‌جمعه زاهدان با تأکید بر اهمیت پیشگامی در روایت واقعیت‌ها تصریح کرد: باید بتوانیم روایت نخست از واقعیت‌های انقلاب اسلامی و وضعیت کشور را به مردم ایران و افکار عمومی جهان ارائه کنیم تا در مسیر تحقق ایران قوی و به تعبیر رهبر معظم انقلاب، ایران قوی‌تر گام برداریم؛ چراکه دستیابی به ایران قوی نیازمند برخورداری از رسانه قوی است.

وی با اشاره به شرایط رسانه‌ای سیستان و بلوچستان بیان کرد: در استان نیز همین ضرورت وجود دارد و با توجه به تبلیغات گسترده رسانه‌های دشمن، باید فعالیت رسانه‌ای قوی و مؤثری در برابر این فضاسازی‌ها شکل بگیرد.

آیت‌الله اظهار داشت: مردم و افراد فرهیخته جامعه باید نسبت به مسائل و اتفاقات حساس باشند و مطالبات خود را به‌درستی از مسئولان پیگیری کنند و در مقابل، مسئولان نیز موظف‌اند پاسخ‌گوی مردم باشند و توضیحات لازم را به‌صورت صحیح و روشن ارائه دهند.

وی ادامه داد: اگر در فضای رسانه‌ای یا در عرصه واقعی جامعه، شبهه، انتقاد یا اشکالی نسبت به نظام، دستگاه‌های مختلف، سیاست‌های کشور یا حرکت مردم انقلابی، فداکار و بصیر مطرح می‌شود، انتظار می‌رود هر یک از مسئولان مرتبط در حوزه وظایف و اختیارات خود پاسخ‌گو باشند و نسبت به تبیین واقعیت‌ها و رفع ابهامات اقدام کنند.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان با انتقاد از سکوت برخی مسئولان در برابر اتهامات و مسائل مطرح‌شده در استان گفت: جای تعجب است که در استان خودمان شاهد طرح سخنان مختلف و اتهامات گوناگون هستیم، اما از مسئولان مربوطه هیچ پاسخی شنیده نمی‌شود و کسی برای روشنگری و توضیح مسائل سخنی نمی‌گوید.

وی تأکید کرد: اینجاست که ضرورت برخورداری از رسانه قوی مشخص می‌شود؛ از یک‌سو مسئول مربوطه باید گزارش عملکرد ارائه کند، شبهات و اتهامات را پاسخ دهد و نسبت به مسائل مطرح‌شده پاسخ‌گو باشد و از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز باید این پاسخ‌ها و توضیحات را به‌درستی بازتاب دهند.

آیت‌الله محامی خاطرنشان کرد: اگر مسئولی در انجام وظایف خود کوتاهی می‌کند، رسانه‌ها باید از او مطالبه‌گری کنند و فضای رسانه‌ای به‌گونه‌ای باشد که هر مسئولی در هر جایگاهی، خود را ملزم به پاسخ‌گویی بداند تا مسائل برای مردم روشن شود و ابهامات برطرف گردد.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان محور چهارم بیانات خود را به مسائل امنیتی استان اختصاص داد گفت:همان‌گونه که در هفته گذشته نیز اشاره شد، در روزهای اخیر شاهد حملات و ترورهای کور و غیرکور از سوی دشمن بوده‌ایم و در مقابل، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز با اشراف اطلاعاتی و انجام عملیات‌های متعدد علیه خانه‌های تیمی گروهک‌ها، به مقابله با این اقدامات پرداخته‌اند.

وی با بیان اینکه شرایط کنونی، شرایط جنگی است، افزود: در فضای جنگ، درگیری و تبادل ضربه وجود دارد و در چنین شرایطی باید از تلاش‌ها و مجاهدت‌های تمامی نیروهای نظامی، ارتش، سپاه، فراجا و دستگاه‌های امنیتی که برای تأمین امنیت کشور و استان فعالیت می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد.

امام‌جمعه زاهدان با اشاره به برخی گلایه‌ها درباره وضعیت امنیتی استان تصریح کرد: گاهی نسبت به مطلوب نبودن شرایط امنیتی گلایه‌هایی مطرح می‌شود که البته وضعیت موجود با شرایط مطلوب فاصله دارد، اما باید توجه داشت که در آن سوی مرزها، دشمنان مختلف گرد هم آمده و به تعبیر دیگر، جنگ احزابی علیه کشور به راه انداخته‌اند.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی ما با تمام وجود و به‌صورت شبانه‌روزی برای مقابله با تهدیدات و تأمین امنیت تلاش می‌کنند و به لطف و عنایت خداوند متعال، این تلاش‌ها موجب حفظ وضعیت امنیتی کنونی شده است.

آیت‌الله محامی با تأکید بر ضرورت قدردانی از مجاهدت نیروهای حافظ امنیت خاطرنشان کرد: نباید گلایه از برخی مشکلات امنیتی موجب قدرناشناسی از زحمات و تلاش‌های نیروهای ارتش، سپاه، انتظامی و دستگاه‌های امنیتی شود؛ چراکه این عزیزان در شرایط دشوار و در برابر تهدیدات متعدد، برای حفظ امنیت مردم مجاهدت می‌کنند.

وی همچنین با اشاره به پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته انتظامی اظهار داشت: در این پیام نیز از تلاش‌های نیروهای انتظامی و جایگاه مهم آنان در تأمین امنیت کشور در کنار سایر دستگاه‌های نظامی و امنیتی تقدیر و تشکر شده است.

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان در ادامه بر ضرورت حمایت بیشتر از نیروهای حافظ امنیت تأکید کرد و گفت: انتظار ما از مسئولان کشور، پشتیبانی جدی‌تر از نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی است و این موضوع را در دیدار با مسئولان کشوری نیز مطرح کرده‌ایم.

وی افزود: شب گذشته نیز در دیدار با جمعی از اعضای کمیسیون امنیت ملی که به استان سفر کرده بودند، بر همین ضرورت تأکید کردم و خواستار حمایت بیشتر از نیروهای حافظ امنیت، تأمین امکانات و تجهیزات موردنیاز و تقویت آموزش‌های تخصصی آنان شدم.

آیت‌الله محامی در کنار ضرورت افزایش حمایت‌ها و امکانات، بر مسئولیت نیروهای حافظ امنیت نیز تأکید کرد و اظهار داشت: البته انتظار می‌رود نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی نیز با هوشیاری بیشتر و آمادگی مضاعف به انجام وظایف خود بپردازند تا زمینه مقابله مؤثرتر با تهدیدات و ارتقای امنیت استان فراهم شود.

آیت‌الله محامی در بخش پایانی خطبه‌های نماز جمعه زاهدان با قدردانی از رهبر معظم انقلاب اسلامی اظهار داشت: ایشان در فاصله‌ای کوتاه برای دومین بار نماینده‌ای را با مأموریت ابلاغ سلام و محبت خود به نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی که در خط مقدم مقابله با دشمن قرار دارند و همچنین مردم مقاوم و پای کار، به استان سیستان و بلوچستان اعزام کرده‌اند.

وی افزود: در این مدت دو نماینده از سوی رهبر معظم انقلاب با چنین مأموریتی اعزام شده‌اند و نکته قابل توجه آن است که آغاز مأموریت آنان نیز از سیستان و بلوچستان بوده که این موضوع نشان‌دهنده اهتمام و توجه ویژه رهبر عزیز انقلاب به استان است.

امام‌جمعه زاهدان با اشاره به سابقه توجه و علاقه رهبر شهید انقلاب به سیستان و بلوچستان تصریح کرد: این اهتمام در ادامه عنایت و علاقه ویژه رهبر شهید انقلاب به استان است و رهبر معظم انقلاب نیز همان توجه و محبت را نسبت به مردم این منطقه دارند که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی با یادآوری پیوند عاطفی رهبر شهید انقلاب با مردم سیستان و بلوچستان بیان کرد: همان‌گونه که بارها اشاره کرده‌ام، علاقه و محبت رهبر شهید انقلاب به مردم استان، رابطه‌ای یک‌طرفه نبود، بلکه مردم نیز با توجه به سابقه حضور ایشان در سیستان و بلوچستان پیش از پیروزی انقلاب اسلامی و عنایتی که همواره نسبت به این منطقه داشتند، احساس علاقه و دلبستگی ویژه‌ای به ایشان داشتند.

آیت‌الله محامی تأکید کرد: این ارتباط عمیق و دوجانبه میان مردم و رهبری، جلوه‌ای از دلدادگی متقابل امت و امام است و استمرار توجه و عنایت رهبر معظم انقلاب به مردم سیستان و بلوچستان نیز شایسته قدردانی است.