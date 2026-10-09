۱۱ سال انتظار، ۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد، و یک شهر در حرکت؛

۱۱ سال انتظار، ۲ هزار میلیارد تومان هزینه‌کرد، و یک شهر در حرکت؛

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم سادات بهادر _ کرمان در هفدهم مهرماه، دو تصویر متفاوت را کنار هم ثبت کرد؛ خیابان‌هایی که با حضور ۲۳۰ هزار نفر از شهروندان، رنگ پیاده‌روی خانوادگی گرفته بود و تقاطعی که پس از ۱۱ سال انتظار، سرانجام از مرحله ساخت عبور کرد و به چرخه تردد شهر پیوست. افتتاح تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان، بزرگ‌ترین پل سگمنتال جنوب شرق کشور، فقط رونمایی از یک سازه عمرانی نبود؛ پایان توقفی طولانی و آغاز آزمونی تازه برای مدیریت ترافیک شهری بود.

۱۱ سال از کلنگ تا بهره‌برداری

داستان تقاطع شهدای خلبان از اواسط سال ۱۳۹۴ آغاز شد؛ پروژه‌ای که قرار بود بخشی از گره‌های ترافیکی کرمان را باز کند، اما پس از یکی دو سال فعالیت و با پیشرفت فیزیکی کمتر از ۱۵ درصد، برای مدتی طولانی متوقف ماند.

سال‌ها گذشت و این طرح در انتظار ازسرگیری عملیات اجرایی باقی ماند تا اینکه اواخر سال ۱۴۰۲، فعالیت‌های عمرانی آن دوباره آغاز شد. سرانجام هفدهم مهرماه ۱۴۰۵، پس از سال‌ها فرازونشیب، در‌های این پروژه به روی شهروندان باز شد.

این فاصله طولانی، یک واقعیت مهم را یادآوری می‌کند؛ در پروژه‌های شهری، آغاز عملیات فقط نقطه شروع است و آنچه اهمیت دارد، رسیدن طرح به مرحله بهره‌برداری و تبدیل اعتبار و زمان صرف‌شده به نتیجه‌ای ملموس برای مردم است.

پل ۸۳۰۰ متری با اعتبار بیش از ۲ هزار میلیارد تومان

محسن تویسرکانی، شهردار کرمان، در مراسم افتتاح اعلام کرد که برای اجرای تقاطع غیرهمسطح شهدای خلبان بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار هزینه شده و طول معابر آن به حدود ۸۳۰۰ متر می‌رسد.

این پروژه به‌عنوان بزرگ‌ترین پل سگمنتال جنوب شرق کشور معرفی شده و در مقیاس ملی نیز، به گفته معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا، سومین تقاطع بزرگ کشور به شمار می‌رود.

استاندار کرمان نیز این طرح را حاصل همکاری شهرداری و قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا دانست و بهره‌برداری از آن را زمینه‌ای برای آغاز پروژه‌های جدید شهری عنوان کرد.

با این حال، اهمیت واقعی چنین سازه‌ای را نمی‌توان تنها با طول پل، میزان اعتبار یا جایگاه آن در فهرست پروژه‌های عمرانی سنجید؛ آنچه برای شهروندان اهمیت دارد، تأثیر آن بر زمان سفر، روانی تردد و کاهش فشار ترافیک در محدوده‌های پرتردد شهر است.

پشت این سازه، یک مطالبه شهری قرار دارد

تقاطع شهدای خلبان از جمله پروژه‌هایی بود که اجرای آن در پاسخ به مطالبات شهروندان دنبال شد. از همین رو، افتتاح آن را باید فراتر از پایان عملیات ساختمانی دید؛ این پروژه اکنون در برابر انتظاری قرار گرفته که سال‌ها برای تحقق آن زمان صرف شده است.

محمدعلی طالبی، استاندار کرمان، با تأکید بر نقش همکاری مجموعه‌های اجرایی و عمرانی در تکمیل طرح، بهره‌برداری از این تقاطع را فرصتی برای حرکت به سمت پروژه‌های جدید شهرداری دانست.

اما در کنار این نگاه، یک پرسش همچنان اهمیت دارد: آیا بهره‌برداری از این تقاطع به همان اندازه که در مقیاس عمرانی قابل توجه است، در زندگی روزمره مردم نیز تغییر ایجاد خواهد کرد؟

پاسخ این پرسش را نه مراسم افتتاح، بلکه وضعیت تردد در روز‌ها و ماه‌های آینده مشخص می‌کند؛ جایی که باید دید جریان خودرو‌ها چگونه تغییر می‌کند و این سازه تا چه اندازه می‌تواند از بار ترافیکی محدوده موردنظر بکاهد.

۲۳۰ هزار نفر در خیابان؛ تصویری فراتر از افتتاح یک پل

همزمانی افتتاح تقاطع شهدای خلبان با همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی، وجه دیگری به این رویداد داد. حضور اعلام‌شده ۲۳۰ هزار نفر از شهروندان، کرمان را به صحنه یک گردهمایی گسترده مردمی تبدیل کرد؛ رویدادی که در کنار افتتاح پروژه عمرانی، تصویری متفاوت از یک روز شهری به نمایش گذاشت.

در یک سوی این تصویر، خانواده‌هایی قرار داشتند که برای مشارکت در یک برنامه عمومی به خیابان آمده بودند و در سوی دیگر، سازه‌ای که قرار است بخشی از نیاز‌های ترافیکی شهر را پاسخ دهد.

این همزمانی، فرصتی برای پیوند دو موضوع مهم در مدیریت شهری بود؛ توسعه زیرساخت‌ها و توجه به کیفیت زندگی شهروندان. شهری که به پل و تقاطع نیاز دارد، همزمان باید برای پیاده‌روی، نشاط اجتماعی و حضور ایمن خانواده‌ها در فضا‌های عمومی نیز برنامه داشته باشد.

البته حضور گسترده مردم در یک رویداد، به‌تنهایی معیار رضایت از عملکرد شهری نیست؛ همان‌طور که افتتاح یک پروژه نیز به‌خودی‌خود به معنای حل کامل مشکلات ترافیکی نخواهد بود. ارزیابی هر دو، به نتایج و تجربه واقعی شهروندان وابسته است.

پروژه تمام شد؛ نوبت سنجش نتیجه است

معاون هماهنگ‌کننده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا در این مراسم از اجرای ۵۴ پل و تقاطع شهری توسط این مجموعه در نقاط مختلف کشور خبر داد و اعلام کرد که بیش از ۱۵ مگاپروژه نیز توسط قرارگاه در استان کرمان در دست اجراست.

او همچنین استفاده از روش‌های تهاتری را از ویژگی‌های تأمین مالی تقاطع شهدای خلبان برشمرد؛ روشی که به گفته وی، بخش قابل توجهی از اجرای این طرح بر پایه آن پیش رفته است.

این اظهارات، ابعاد دیگری از پروژه را روشن می‌کند؛ از شیوه تأمین مالی تا ظرفیت پیمانکاران بزرگ در اجرای طرح‌های عمرانی. با این همه، در نهایت آنچه برای مردم اهمیت دارد، حاصل این سرمایه‌گذاری‌ها در زندگی روزمره است.

اکنون که تقاطع شهدای خلبان پس از ۱۱ سال به بهره‌برداری رسیده، لازم است ارزیابی عملکرد آن نیز در دستور کار قرار گیرد؛ از بررسی تغییرات ترافیکی و ایمنی تردد تا شناسایی مشکلات احتمالی در مسیر‌های دسترسی و اصلاح آنها.

حرف آخر؛ افتتاح پایان کار نیست

تقاطع شهدای خلبان سرانجام از حصار سال‌های انتظار عبور کرد؛ سازه‌ای با بیش از ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار که حالا باید در میدان عمل، ارزش خود را نشان دهد.

۱۱ سال از آغاز عملیات تا افتتاح، بخش مهمی از روایت این پروژه است؛ اما فصل مهم‌تر، از امروز نوشته می‌شود. اگر این پل بتواند رفت‌وآمد را روان‌تر کند، از اتلاف وقت شهروندان بکاهد و به بهبود تردد در محدوده خود بینجامد، افتتاح آن به نتیجه‌ای ملموس در زندگی مردم تبدیل خواهد شد.

کرمان حالا یک تقاطع بزرگ دیگر دارد؛ آنچه باید در ادامه دیده شود، نه فقط عظمت سازه، بلکه گره‌هایی است که باز می‌کند.