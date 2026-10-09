پلیس لهستان از بازداشت چندین نوجوان و جوان در پی انتشار تهدیدهایی درباره حمله به مدارس خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پلیس لهستان اعلام کرد چندین نوجوان و جوان را در پی انتشار تهدید‌هایی درباره حمله به مدارس بازداشت کرده است. این بازداشت‌ها پس از دو حمله با چاقو به مدارس این کشور در دو روز متوالی و انتشار شایعاتی در فضای مجازی درباره رویدادی موسوم به «جمعه خونین» صورت گرفته است.

شبکه‌های اجتماعی لهستان طی روز‌های اخیر شاهد انتشار مطالبی درباره یک چالش اینترنتی احتمالی مرتبط با این حملات بوده‌اند، اما پلیس اعلام کرد تاکنون شواهدی برای تأیید وجود چنین چالشی به دست نیامده است.

کریستوف گاوکفسکی، وزیر امور دیجیتال لهستان، در گفت‌و‌گو با شبکه تی‌وی‌ان۲۴ گفت حجم زیادی از اطلاعات نادرست و واکنش‌های احساسی در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما هیچ نشانه‌ای از هماهنگی گسترده برای حمله به مدارس وجود ندارد.

وی افزود احتمال دارد افراد محدودی با یکدیگر ارتباط داشته باشند یا برخی بخواهند از حملات قبلی تقلید کنند، اما شواهدی مبنی بر برنامه‌ریزی گروهی برای آسیب رساندن به دیگران در روز جمعه وجود ندارد.

پلیس ابتدا از بازداشت ۱۰ نفر خبر داد که بیشتر آنها به دلیل تهدید‌های منتشرشده در فضای مجازی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند. در میان بازداشت‌شدگان، نوجوانی ۱۳ ساله در ورشو قرار داشت که با انتشار تصویر چاقو در گروه گفت‌وگوی کلاسی، دانش‌آموزان دیگر را تهدید کرده بود. نوجوانی ۱۴ ساله نیز در محوطه مدرسه‌ای در ورشو، در حالی که چاقو و مواد آتش‌بازی همراه داشت، بازداشت شد. همچنین دو نوجوان ۱۵ ساله به دلیل انتشار ویدئوی تهدیدآمیز دستگیر شدند.

این تحولات پس از دو حمله مرگبار و خشونت‌آمیز رخ داد. روز پنجشنبه، دانش‌آموز سابقی ۱۵ ساله در حمله به یک مدرسه ابتدایی در شمال شرق ورشو، یکی از کارکنان مدرسه را کشت و دو نفر را زخمی کرد. یک روز پیش‌تر نیز جوانی ۱۹ ساله در حمله با چاقو به مدرسه‌ای در شهر اوستروونکا، ۱۰ نفر از جمله خودش را زخمی کرده بود.

در پی این حوادث، نیرو‌های پلیس در حدود ۱۰ هزار مدرسه مستقر شدند و مقام‌ها درباره انتشار شایعات و اطلاعات تأییدنشده هشدار دادند.

دفتر مرکزی مبارزه با جرایم سایبری لهستان اعلام کرد درباره حسابی در تیک‌تاک که گفته می‌شود متعلق به عامل حمله پنجشنبه بوده، اطلاع دارد و در این زمینه با این پلتفرم همکاری می‌کند. رویترز نتوانست این حساب را پیدا کند و ظاهراً صفحه حذف شده بود. تیک‌تاک نیز به درخواست این خبرگزاری برای اظهارنظر پاسخ نداد.

منبع: رویترز

برچسب ها: حمله با چاقو ، مدارس اروپایی ، لهستان
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