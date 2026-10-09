رئیس‌جمهور اسلامی ایران و رئیس جمهوری آذربایجان، در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور اسلامی ایران و «الهام علی‌اف» رئیس جمهوری آذربایجان، در حاشیه برگزاری اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط زیستی خزر در ترکمنستان، دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار، آخرین وضعیت روابط دوجانبه و روند همکاری‌های مشترک میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مورد بررسی قرار گرفت. دو طرف با تأکید بر روابط خوب و همسایگی دو کشور، بر اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه و تعمیق مناسبات دوجانبه در زمینه‌های مختلف تأکید کردند.

رؤسای جمهور دو کشور همچنین با اشاره به توافقات و پروژه‌های مشترک، بر ضرورت تسریع در روند اجرای توافقات صورت‌گرفته، تکمیل پروژه‌های در دست اجرا و تقویت زمینه‌های همکاری متقابل تأکید کردند.

در این دیدار، بر اراده مشترک دو کشور برای گسترش و تقویت همکاری‌های دوجانبه در تمامی زمینه‌های مورد علاقه، از جمله حوزه‌های اقتصادی، تجاری، ترانزیتی و منطقه‌ای، تأکید شد. همچنین استمرار رایزنی‌ها و گفت‌و‌گو‌های سازنده میان مقام‌های دو کشور، در راستای پیشبرد اهداف مشترک و تقویت مناسبات دوستانه تهران و باکو، مورد توجه قرار گرفت.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، رئیس جمهوری ، جمهوری آذربایجان
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