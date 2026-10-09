باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - امیرعباس باقری کارشناس بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: به نظر من فتح کانال ۸ میلیون واحد توسط شاخص کل را باید در چارچوب متغیر‌های کلان اقتصادی و همچنین ارزش‌گذاری بازار بررسی کرد. اگرچه رشد اخیر شاخص قابل توجه بوده، اما همچنان معتقدم بازار سهام از منظر ارزش دلاری، فاصله معناداری با سطوحی دارد که بتواند نشان‌دهنده حباب در کلیت بازار باشد. در حال حاضر ارزش دلاری بازار سرمایه همچنان زیر ۱۰۰ میلیارد دلار قرار دارد و همین موضوع یکی از مهم‌ترین دلایلی است که باعث می‌شود بازار را همچنان برخوردار از ارزندگی بدانم.

او افزود: از طرف دیگر، رشد نسبی نرخ دلار طی ماه‌های اخیر نیز به افزایش ارزش اسمی شرکت‌ها و درآمد و سودآوری بسیاری از صنایع کمک کرده است. در صورتی که نرخ ارز در محدوده‌های فعلی تثبیت شود و شاهد جهش مجدد و شدید آن نباشیم، بازار می‌تواند به تدریج خود را با این سطح جدید از نرخ ارز و تورم تطبیق دهد؛ بنابراین معتقدم حتی در شرایطی که دلار در همین محدوده‌ها باقی بماند، ظرفیت ادامه رشد در بازار سهام وجود دارد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد: از منظر شاخص کل، طبیعتاً نمی‌توان عدد دقیقی را به عنوان هدف قطعی تعیین کرد، اما با توجه به شرایط فعلی بازار و در صورت تداوم متغیر‌های بنیادی و نبود شوک سیاسی و اقتصادی جدی، رسیدن شاخص به محدوده ۱۲ میلیون واحد در افق پیش‌رو را دور از انتظار نمی‌دانم. البته این مسیر احتمالاً یک مسیر مستقیم و بدون اصلاح نخواهد بود و در میان راه، نوسانات و اصلاح‌های مقطعی کاملاً طبیعی است.

باقری در ادامه عنوان کرد::در خصوص توصیه به سهامداران نیز همچنان بر اهمیت تنوع‌بخشی در پرتفوی تأکید دارم. با توجه به شرایط فعلی، برای یک سرمایه‌گذار با ریسک‌پذیری متوسط، می‌توان حدود ۵۰ درصد پرتفوی را به سهام اختصاص داد، حدود ۳۰ درصد را در صندوق‌های طلا و حدود ۱۰ درصد را در صندوق‌های درآمد ثابت قرار داد و بخش باقی‌مانده را متناسب با شرایط و سطح ریسک‌پذیری سرمایه‌گذار مدیریت کرد. با توجه به اینکه همچنان ریسک‌های سیاسی وجود دارد، به نظرم حضور صندوق‌های طلا و درآمد ثابت در پرتفوی می‌تواند نقش مهمی در کاهش ریسک و حفظ تعادل سرمایه‌گذاری داشته باشد.

او گفت: در مجموع، نگاه من به بازار سهام همچنان مثبت است، اما این به معنای نادیده گرفتن ریسک‌های موجود نیست. به اعتقاد من در شرایط فعلی، سهامداران نباید صرفاً به رشد شاخص نگاه کنند، بلکه انتخاب سهم، توجه به گزارش‌های مالی شرکت‌ها، وضعیت سودآوری، نرخ ارز و میزان اثرپذیری هر صنعت از تحولات سیاسی و اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ بنابراین می‌توان به آینده بازار امیدوار بود، اما بهتر است این خوش‌بینی با مدیریت ریسک و پرهیز از رفتار‌های هیجانی همراه باشد.