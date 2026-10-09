رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه، پیش‌بینی کرد کشورهای عضو اتحادیه اروپا در زمستان پیش‌رو با کمبود شدید گاز مواجه شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - کیریل دمیتریف، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه و مذاکره‌کننده ارشد این کشور با کشور‌های غربی، پیش‌بینی کرد که کشور‌های عضو اتحادیه اروپا در زمستان پیش‌رو با کمبود گاز مواجه شوند. 

دمیتریف روز جمعه در واکنش به گزارشی از نشریه «پولیتیکو» در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «کمبود شدید گاز در زمستان اتحادیه اروپا، بحرانی که خود این اتحادیه آن را ایجاد کرده است.»

گزارش پولیتیکو مدعی شده بود که اتحادیه اروپا با کمبود گازی معادل میزان انرژی مصرفی ۱۲ میلیون خانوار مواجه خواهد شد.

دمیتریف بار‌ها مقام‌های اتحادیه اروپا و دولت‌های کشور‌های عضو را مسئول بحران انرژی در اروپا دانسته و خواستار توقف آنچه «سیاست‌های روسیه‌ستیزانه» آنها خوانده است، شده است.

او همچنین اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، را به دلیل رویکرد «کوته‌بینانه» در قبال روسیه، مسئول افزایش قیمت گاز در اروپا دانسته است.

منبع: بریکینگ نیوز

برچسب ها: کمبود گاز ، اروپا ، گاز روسیه
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