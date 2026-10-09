باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان و در جمع خبرنگاران درباره مولفه‌های اثرگذار در موفقیت در اکران فیلم‌های این حوزه گفت: طبیعی است ما هر مقدار بتوانیم به سینمای کودک توجه کنیم و رغبت مخاطب را بالا ببریم، در فضای حوزه اکران موفق عمل کرده‌ایم.

صالحی ادامه داد: از طرفی، توجه به داوری کودکان و نوجوانان می‌تواند به اقتصاد سینمای کودک کمک کند. یعنی کارگردان و تهیه‌کننده چشم در چشم حس می‌کند چه فیلم‌هایی برای کودکان و نوجوانان جذاب است و خود این موضوع کمک‌کننده اکران است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه اکران صرفاً نمی‌تواند بر مبنای یک حمایت سوبسیدی باشد، افزود: بخش اصلی آن اقتصاد طبیعی است که باید بچرخد. هرچند ممکن است یک جا‌هایی به حمایت نیاز داشته باشد، ولی این حمایت‌ها نمی‌توانند مستمر باشند. بنابراین، سینمای کودک و نوجوان به اقتصادی پویا و فعال نیاز دارد. به‌نظرم یکی از عواملی که کمک می‌کند سینمای کودک و نوجوان مسیر خودش را پیدا کند، این است که تهیه‌کننده، کارگردان و بازیگر خودش را با مخاطب کودک و نوجوان ببیند، از پرسش‌های آنها آگاه شود، داوری آنها را ببیند و بعد در تصمیم‌های آینده‌اش اثر بگذارد.