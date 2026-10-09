باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - بازار سرمایه فردا شنبه ۱۸ مهرماه فعالیت خود را در حالی از سر می‌گیرد که شاخص‌های بورسی در هفته گذشته رشد قابل توجهی را تجربه کردند و در مجموع، ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ثبت رسید. در این میان، گزارش عملکرد شرکت‌ها در شهریورماه، انتشار گزارش‌های شش‌ماهه، روند نرخ ارز و وضعیت متغیر‌های اقتصادی از جمله عواملی هستند که می‌توانند بر معاملات هفته پیش‌رو اثرگذار باشند.

در هفته گذشته، شاخص کل بورس با افزایش ۴.۶۹ درصدی به ۸ میلیون و ۱۳۱ هزار و ۷۹ واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن نیز با افزایش ۴.۵۵ درصدی به ۲ میلیون و ۱۵۰ هزار و ۱۴۳ واحد رسید و شاخص کل فرابورس هم با افزایش ۴.۱۸ درصدی در سطح ۶۴ هزار و ۴۴۸ واحد قرار گرفت.

در همین رابطه، کوروش آسایش، کارشناس بازار سرمایه، در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: در این هفته، ارزش معاملات مربوط به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی در روز شنبه ۶۲ هزار و ۴۹ میلیارد تومان، یکشنبه ۵۱ هزار و ۳۱۰ میلیارد تومان، دوشنبه ۴۳ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان، سه‌شنبه ۳۱ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان و چهارشنبه ۴۰ هزار و ۹۴۷ میلیارد تومان بود که در مجموع، ارزش معاملات سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی به ۲۲۹ هزار و ۲۷۹ میلیارد تومان رسید.

این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: سرانه خرید در این هفته ۹۷ میلیون و ۸۰۰ تومان و سرانه فروش ۹۸ میلیون و ۸۰۰ تومان بود.

آسایش ادامه داد: در روز شنبه ۳ هزار و ۴۷۸ میلیارد تومان خروج پول از بازار داشتیم. روز یکشنبه نیز ۸۳۳ میلیارد تومان و روز دوشنبه ۹۹۸ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد؛ اما در روز سه‌شنبه ۸ هزار و ۹۰۳ میلیارد تومان ورود پول و در روز چهارشنبه نیز ۵ هزار و ۲۲۶ میلیارد تومان ورود پول به ثبت رسید. در مجموع، در این هفته ۸ هزار و ۸۲۰ میلیارد تومان ورود پول به سهام، حق‌تقدم و صندوق‌های سهامی داشتیم.

او در رابطه با وضعیت صندوق‌های درآمد ثابت گفت: در روز شنبه ۳ هزار و ۶۶۱ میلیارد تومان خروج پول از این صندوق‌ها ثبت شد؛ اما در روز یکشنبه ۳ هزار و ۹۴۶ میلیارد تومان، دوشنبه ۸۱۷ میلیارد تومان و چهارشنبه ۷۲۳ میلیارد تومان ورود پول داشتیم. در مقابل، روز سه‌شنبه هزار و ۸۷۷ میلیارد تومان خروج پول ثبت شد که در مجموع، صندوق‌های درآمد ثابت در این هفته ۴۳ میلیارد تومان خروج پول را به ثبت رساندند.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: با توجه به گزارش‌های عملکرد شرکت‌ها برای ماه شهریور، به نظر می‌رسد گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها نیز گزارش‌های خوبی باشند و بتوانند بر روند شرکت‌ها و بازار تأثیرگذار باشند. بازار در حال حاضر آینده را پیش‌بینی می‌کند و با توجه به متغیر‌های تأثیرگذار از جمله تورم، نرخ ارز و سایر عوامل، به سمت سهام حرکت می‌کند و بازار به‌طور کلی رشد می‌کند.

او افزود: یکی از مهم‌ترین عوامل رشد بازار این است که احتمالاً نسبت قیمت به سود یا P/E بازار در گزارش‌های شش‌ماهه با توجه به سودآوری شرکت‌ها تعدیل شود. همچنین پیش‌بینی می‌شود این اتفاق در گزارش‌های ۱۲ماهه نیز رخ دهد. در صنایع مختلف نیز با توجه به اخبار موجود، عوامل متعددی وجود دارند که بر روند بازار تأثیرگذار هستند.

آسایش در ادامه گفت: در ابتدای هفته، با توجه به وضعیت نامشخص پالایشگاه‌ها و نرخ خوراک پالایشگاه‌ها، شاهد نوسانات منفی در بازار بودیم؛ اما بازار بار دیگر، مانند چند هفته گذشته، نشان داد که هر حرکت منفی می‌تواند فرصتی برای ورود به بازار یا اصلاح سبد سهام باشد.

در ادامه هم صیدی رئیس سازمان بورس با اشاره به وضعیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها به تازگی گفته بود: گزارش‌های شش‌ماهه شرکت‌ها در حال انتشار است و به طور عمومی وضعیت گزارش‌ها بد نیست. از برخی کارشناسان نیز که درباره پیش‌بینی نیمه دوم سال پرس‌وجو کرده‌ام، ارزیابی آنها مثبت بوده است.

رئیس سازمان بورس ابراز امیدواری کرد: در نیمه دوم سال نیز شاهد شرایط بهتری باشیم و ارزش بازار سرمایه افزایش پیدا کند

بر این اساس، معاملات فردا در شرایطی آغاز می‌شود که از یک سو رشد شاخص‌های بورسی و ورود پول به سهام و صندوق‌های سهامی در هفته گذشته مورد توجه فعالان بازار قرار دارد و از سوی دیگر، وضعیت متغیر‌های اقتصادی، نرخ ارز، تحولات مربوط به پالایشگاه‌ها و انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها می‌تواند مسیر معاملات را تحت تأثیر قرار دهد.

با این حال، روند معاملات فردا و میزان تقاضا در نماد‌های مختلف می‌تواند تصویر روشن‌تری از وضعیت بازار در هفته پیش‌رو ارائه دهد و مشخص کند که آیا جریان ورود پول و روند صعودی شاخص‌ها ادامه خواهد یافت یا بازار با نوسانات و اصلاح‌های مقطعی همراه می‌شود.