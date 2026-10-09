نشست مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان پیرامون هم افزایی و همکاری های مشترک در حوزه صنعت و‌ تولید برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا راشکی در نشست با رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان با «غلامرضا زمانیان» رییس دانشگاه معین سیستان و بلوچستان و نماینده وزیر علوم،تحقیقات و فناوری در استان و رییس کارگروه استانی مدیریت آموزش عالی پیرامون هم افزایی و همکاری های مشترک در حوزه صنعت و‌ تولید منطبق بر پیشبرد سند توسعه استان در استفاده از ظرفیت پژوهشی و مطالعاتی دانشگاه ها و سایر مراکز آموزش عالی سیستان و بلوچستان برگزار شد.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان در جریان این دیدار که با همراهی «محمدعلی رخشانی» و «مسعود صادقی» معاونین صنایع کوچک و برنامه ریزی و توسعه مدیریت برگزار شد، گفت: دانشگاه مادر تخصصی سیستان و بلوچستان به عنوان قطب علمی جنوب شرق کشور می تواند با بهره گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی نقش محوری و موثری در ارتقاء صنعتی استان ایفا نماید.

وی بیان داشت: تاکنون نیز تعامل تنگاتنگ و سازنده ای با دانشگاه سیستان و بلوچستان از طریق بهره گیری و استفاده از توان اعضای هیات علمی آن قطب علمی در قالب کلینیک کسب و کار استان شده که نتایج ملموسی را هم به دنبال داشته است.

علیرضا راشکی خاطر نشان کرد: دانشگاه سیستان و بلوچستان با قدمت بیش از نیم قرن فعالیت، برخورداری از اساتید، اعضای هیات علمی و مشاورین کار آزموده در رشته های متنوع علمی و همچنین حوزه های پژوهشی از جمله « دفتر ارتباط دانشگاه با صنعت» و «مرکز رشد واحد‌های فناور» به موازات نقشه راه توسعه استان می تواند شتاب بخشی بیشتری به موتور توسعه صنعتی این خطه از کشور دهد.

رییس دانشگاه سیستان و بلوچستان که در این نشست « حمید مقدم» مدیر دفتر ارتباط با صنعت و «سید امیر اسعد فاطمی» رییس مرکز رشد واحد‌های فناور دانشگاه حضور داشتند، افزود: عارضه یابی، انجام پروژه های بهبود، کلینیک کسب و کار و مطالعات آرندی در راستای حل مشکلات صنایع و کارآفرینان حوزه تولید استان از دغدغه های این دانشگاه در افزایش شاخص های توسعه ای سیستان و بلوچستان در بخش صنعت است.

غلامرضا زمانیان گفت: این دانشگاه در راستای انجام ماموریت های مرتبط با صنعت و تولید آماده انعقاد تفاهم نامه همکاری های مشترک با شرکت شهرک های صنعتی استان است تا بتواند سهم خود را در اجرای قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و سند اجرایی توسعه استان به منصه ظهور رساند.

شرکت شهرک های صنعتی استان