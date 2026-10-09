امام جمعه موقت گرگان در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه این شهر با تأکید بر اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تأمین امنیت این آبراه حیاتی باید با رعایت موازین حقوقی و بین‌المللی و در چارچوب حفظ امنیت و منافع ملی مردم ایران دنبال شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی -حجت‌الاسلام مهاجر افزود: برای شناخت قدرت کشورها، نباید تنها محاسبات مادی را در نظر گرفت، بلکه ظرفیت‌های معنوی و اعتقادی ملت‌ها نیز اهمیت دارد چرا که ملت ایران از پشتوانه‌های معنوی ارزشمندی همچون ایمان به خداوند و ارادت به اهل‌بیت (ع) برخوردار است که در تحلیل شرایط کشور و معادلات منطقه باید مورد توجه قرار گیرد.

امام جمعه موقت گرگان با اشاره به اهمیت تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، افزود: ظرفیت راهبردی این گذرگاه دریایی، ضرورت توجه به ابعاد حقوقی و قانونی تردد کشتی‌ها و تأمین امنیت دریانوردی را برجسته می‌کند.

حجت‌الاسلام مهاجر در بخش دیگری از سخنان خود، با گرامیداشت روز بزرگداشت حافظ شیرازی، به جایگاه این شاعر نامدار در ادبیات فارسی پرداخت و گفت: حافظ تنها یک شاعر برجسته نیست، بلکه در آثار او می‌توان جلوه‌هایی از ذکر خداوند، معارف دینی و مفاهیم اخلاقی را مشاهده کرد.

وی بر ضرورت شناخت بیشتر شخصیت و اندیشه‌های این شاعر نامدار تأکید کرد و گفت: آشنایی عمیق‌تر با آثار حافظ می‌تواند به تقویت معرفت الهی و ارتقای فرهنگ جامعه کمک کند.

حجت‌الاسلام مهاجر، با اشاره به ضرورت رعایت معیار‌ها و اصول در ابعاد مختلف زندگی، بر اهمیت پایبندی به ضوابط و انجام درست مسئولیت‌ها تأکید کرد.

برچسب ها: نماز جمعه ، خطبه های نماز جمعه
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