باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که تقریباً تمام ساکنان غزه پیش از آغاز زمستان به چادر یا کمک‌های مربوط به تأمین سرپناه نیاز دارند. به گفته این سازمان، انتظار می‌رود پدیده آب‌وهوایی ال‌نینو موجب افزایش بارندگی‌ها شود؛ این در حالی است که به دلیل محدودیت‌های اسرائیل، تجهیزات امدادی همچنان به میزان کافی در دسترس نیستند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داد که پدیده ال‌نینو ــ که به گفته سازمان هواشناسی سازمان ملل ممکن است شدیدترین نمونه ثبت‌شده آن باشد ــ می‌تواند ساختمان‌های ناایمن را بیش از پیش تضعیف کند و با توجه به آسیب گسترده به سامانه‌های زهکشی غزه، خطر وقوع سیلاب را افزایش دهد.

امی پوپ، مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت، گفت نزدیک به دو میلیون نفر در غزه که بخش عمده آن به‌شدت ویران شده است، به کمک نیاز دارند؛ با این حال، تنها حدود ۱۷ درصد از نیاز‌های مربوط به تجهیزات سرپناه زمستانی از سوی نهاد‌های بشردوستانه تأمین شده است.

پوپ گفت: «خانواده‌هایی که پیش‌تر آوارگی‌های مکرر و فقدان‌های ویرانگر را تجربه کرده‌اند، باید بتوانند زمستان را در امنیت و با حفظ کرامت خود سپری کنند.»

او افزود محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی مقام‌های اسرائیلی، افزایش دامنه فعالیت‌های امدادی را برای سازمان‌های بشردوستانه دشوار کرده است.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد مقام‌های اسرائیلی اجازه ورود حدود ۸۶۰۰ بسته سرپناه اضطراری به غزه را نداده‌اند. این بسته‌ها شامل چوب، برزنت و برخی تجهیزات اولیه هستند و به دلیل آنچه کاربرد دوگانه این اقلام عنوان شده، از ورود آنها جلوگیری شده است.

واحد هماهنگی فعالیت‌های اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی، موسوم به «کوگات» (COGAT)، که بر روند ورود کمک‌ها به غزه نظارت دارد، بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداد. اسرائیل برای محدودیت‌های اعمال‌شده بر ورود اقلام به غزه، ملاحظات امنیتی را مطرح می‌کند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد توانسته است مقداری برزنت و چادر وارد غزه کند، اما این اقلام با توجه به ابعاد کنونی نیاز‌ها در این منطقه کافی نیستند.

بر اساس اعلام این سازمان، بیش از نیمی از چادر‌ها و سرپناه‌های موقت در غزه به دلیل وضعیت نامناسب، نیازمند جایگزینی هستند. این در حالی است که ساختمان‌های آسیب‌دیده در جنگ نیز خطرات ایمنی ایجاد می‌کنند و گزینه‌های جایگزین محدودی برای اسکان آوارگان وجود دارد.

سازمان بین‌المللی مهاجرت همچنین اعلام کرد که در ماه اوت، بیش از ۳۶۰۰ سازه شناسایی شده‌اند که ناایمن هستند و خطر فروریختن آنها وجود دارد. به گفته این سازمان، حدود ۱.۸ میلیون نفر در محل‌های اسکان آوارگان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها در مناطق مستعد سیلاب قرار دارند.

منبع: رویترز