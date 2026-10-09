باشگاه خبرنگاران جوان - علی احمدیان اظهار کرد: پس از اعلام وقوع آتش‌سوزی در یکی از نخلستان‌های اروندکنار، نیروهای آتش‌نشانی به محل حادثه اعزام شدند و عملیات اطفای حریق را آغاز کردند.

وی افزود: در این عملیات، سه خودروی آتش‌نشانی اروندکنار، یک خودروی آتش‌نشانی اداره بندر و یک خودروی آتش‌نشانی یادمان شهدای اروندکنار مشارکت داشتند و آتش پس از تلاش نیروهای عملیاتی به‌طور کامل مهار شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری آبادان با اشاره به مهار کامل حریق گفت: علت وقوع این آتش‌سوزی در دست بررسی است و پس از مشخص شدن، اعلام خواهد شد.

به گزارش خبرنگار ایرنا، شهرستان آبادان به دلیل برخورداری از نخلستان‌های گسترده در بخش‌های مرکزی و اروندکنار، همواره با خطر آتش‌سوزی نخیلات روبه‌رو است. تابستان سال گذشته وقوع چندین مورد آتش‌سوزی خسارت‌های سنگینی به نخلستان‌های این شهرستان وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که بنا بر اعلام مدیر جهاد کشاورزی آبادان، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا مهرماه، ۱۰۵ هکتار از نخلستان‌های آبادان دچار آتش‌سوزی شد و حدود ۱۸ هزار اصله نخل از بین رفت.

منبع ایرنا