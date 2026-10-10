باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهرور گفت: در راستای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و مذهبی در سطح شهرستان کرج، پروژه‌ی احداث «تکیه‌خانه اعظم برغان» در محدوده پارک ملت، گامی مهم در جهت پیوند میان فضاهای عمومی شهری و ارزش‌های مذهبی محسوب می‌شود.

معاون استاندار و فرماندار شهرستان کرج، ضمن اشاره به ضرورت حضور هویت فرهنگی استان البرز در فضاهای توریستی و تفریحی، خاطرنشان کرد: «پارک ملت پیش از این شاهد حضور نمادها و المان‌های فرهنگی از سایر استان‌ها و شهرستان‌ها بوده است، اما کمبود ملموسی در زمینه بازنمایی فرهنگ و هویت بومی استان البرز در این فضا احساس می‌شد.

وی با تأکید بر اهمیت این پروژه افزود: «با همکاری شورای شهر، شهرداری و حمایت‌های فرمانداری، تصمیم بر آن شد تا تکیه‌خانه اعظم برغان را به عنوان مرکزی برای برگزاری مراسم‌های مذهبی، تعزیه‌خوانی و سایر برنامه‌های فرهنگی-ارزشی در ایام سوگواری و مناسبت‌های مرتبط با اهل‌بیت (ع) احداث کنیم تا مردم بتوانند در فضایی متناسب با ارزش‌های خود از این امکانات بهره‌مند شوند.

فرماندار کرج همچنین با قدردانی از تمامی مسئولان، شهرداران و اعضای شورای شهر که در مسیر تحقق این زیرساخت فرهنگی و مذهبی با وی همراه بودند، تأکید کرد که ایجاد بستری برای برگزاری مراسم‌های مذهبی در محیط‌های باز و عمومی، از جمله اولویت‌های مدیریت شهری در جهت تقویت بنیه‌های معنوی جامعه است.

این پروژه که با هدف ایجاد یک قطب فرهنگی-مذهبی در دل پارک ملت طراحی شده، انتظار می‌رود پس از تکمیل، نقش پررنگی در برنامه‌های مذهبی و اجتماعی شهروندان کرج ایفا کند.