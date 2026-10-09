باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه با انتقاد از ادامه حملات و نقض آتش‌بس در نوار غزه، اعلام کرد که فلسطینی‌ها به توافق آتش‌بس پایبند هستند، اما رژیم تروریستی اسرائیل همچنان به نقض آن ادامه می‌دهد.

اردوغان با اشاره به تداوم نقض آتش‌بس از سوی رژیم تروریستی اسرائیل گفت که این رژیم هزاران بار توافق آتش‌بس در غزه را نقض کرده است. وی همچنین با انتقاد از آنچه رویکرد رادیکال و ویرانگر برخی طرف‌ها توصیف کرد، اظهار داشت که غزه به بزرگ‌ترین «اردوگاه و زندان محصور» جهان تبدیل شده است.

رئیس‌جمهور ترکیه در ادامه تاکید کرد که رژیم تروریستی اسرائیل به عاملی تهدیدکننده برای امنیت منطقه و کشور‌های پیرامونی آن تبدیل شده است.

منبع: الجزیره