باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان بین‌المللی مهاجرت هشدار داد که تقریباً تمام جمعیت غزه پیش از فرارسیدن زمستان به چادر یا انواع دیگر سرپناه نیاز دارند؛ این در حالی است که محدودیت‌های اعمال‌شده از سوی رژیم صهیونیستی، ورود تجهیزات امدادی به این منطقه را با مشکل مواجه کرده است.

امی پوپ، مدیرکل سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرد که نزدیک به ۲ میلیون نفر در غزه به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، اما نهاد‌های امدادی تاکنون تنها حدود ۱۷ درصد از نیاز‌های مربوط به تجهیزات سرپناه زمستانی را تأمین کرده‌اند.

این سازمان همچنین درباره پیامد‌های احتمالی پدیده اقلیمی ال‌نینو هشدار داد که بر اساس اعلام سازمان هواشناسی سازمان ملل، ممکن است یکی از قوی‌ترین نمونه‌های ثبت‌شده آن باشد. انتظار می‌رود این پدیده موجب بارندگی‌های شدیدتر شود و با توجه به آسیب گسترده سامانه‌های زهکشی غزه، خطر آب‌گرفتگی را افزایش دهد. بارندگی‌ها همچنین می‌توانند ساختمان‌های آسیب‌دیده و ناایمن را بیش از پیش تضعیف کنند.

به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت، رژیم صهیونیستی تاکنون از ورود حدود ۸۶۰۰ بسته اضطراری سرپناه شامل چوب، برزنت و مواد اولیه جلوگیری کرده‌اند.

امی پوپ تأکید کرد خانواده‌هایی که آوارگی‌های مکرر و خسارت‌های سنگین را تجربه کرده‌اند، باید بتوانند زمستان را در امنیت و با حفظ کرامت انسانی سپری کنند.

این سازمان همچنین اعلام کرد بیش از نیمی از چادر‌ها و سرپناه‌های موقت غزه به دلیل وضعیت نامناسب نیازمند جایگزینی هستند. افزون بر این، بیش از ۳۶۰۰ سازه در تابستان خطرناک تشخیص داده شدند و حدود ۱.۸ میلیون نفر در محل‌های اسکان آوارگان زندگی می‌کنند که بیشتر آنها در معرض خطر سیل قرار دارند.

منبع: رویترز