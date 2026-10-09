باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - نادر بذرافشان، رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران و رییس کارگروه تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی، درمورد شرایط صنف طلا در این مدت گفت: هر زمانی که قیمت‌ طلا افزایش پیدا می‌کند به دلیل پایین آمدن قدرت خرید مردم، تقاضا برای خرید طلا کمتر می‌شود و متأسفانه، حال هنر صنعت ما خیلی خوب نیست. زیرا شرایط معیشتی مردم تغییر کرده است و تورم‌ها باعث شده‌اند که سبد طلا آخرین سبد برای خانواده‌ها باشد و نبود ثبات قیمت‌ها باعث شده است که همکاران ما در صنف طلا متضرر شوند و در مقایسه با هزینه‌های جاری خود در فشار باشند و بخشی از آن به دلیل افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی بوده و دلیل دیگر افزایش قیمت طلا در ۱۰ روز گذشته ناشی از نوسانات قیمت ارز بوده است و اگرچه بازارهای جهانی طلا با کاهش قیمت همراه بوده‌اند امّا بازار طلا در داخل کشور، افزایش قیمت داشته است.

بذرافشان ادامه داد: فروش طلای آب‌شده به صورت گسترده از طریق پلتفرم‌های آنلاین باعث شده است که ۵۵ تا ۴۵ درصد کاهش تولید مصنوعات طلا در یک سال گذشته وجود داشته باشد و متأسفانه، اغلب افراد تمایل به خرید طلای آب‌شده و سکه دارند و جهش تولید در صنعت طلا رخ نداده است و همکاران ما در این صنعت، روزهای سختی را سپری می‌کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران درمورد دلیل خرید نکردن طلای آب شده از سوی مصرف‌کنندگان عادی گفت: در هیچ جای دنیا طلای آب‌شده فروخته نمی‌شود و طلاهایی که دست مردم هستند و درواقع، مصنوعات طلا هستند بعد از مدتی که مستهلک می‌شوند باید ذوب شوند و پس از فرآیندی، به چرخه تولید بازگردند و مصنوعات تولید شوند و صنعت طلا پیشرفت کند. امّا متأسفانه، در کشور ما استانداردهای جهانی رعایت نمی‌شوند و این ضعفی است که در دو سال گذشته در همه جلسات، آن را مطرح کرده‌ایم. زیرا در آینده، امکان دارد آسیب‌ها و تهدیدهایی برای هنر- صنعت طلا به همراه داشته باشند و متأسفانه، الان به روزهایی رسیده‌ایم که این نگرانی وجود دارد.

بذرافشان ادامه داد: همکاران ما در هنر- صنعت طلا، برای اجاره مغازه، هزینه‌های جاری، هزینه‌های کارمندان خود و... با مشکلاتی روبه‌رو هستند و کارگاه‌های طلا وجود دارند که با یک سوم نیرو در حال فعالیت هستند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران مطرح کرد: مصنوعات طلا می‌توانند در اقتصاد، صادرات، ارزآوری و اشتغال‌زایی نقش محوری داشته باشند و مصنوعات طلا گسترش پیدا کرده‌اند و اجرت‌های طلا متنوع شده‌اند؛ به طوری‌که مصنوعاتی در حال تولید شدن هستند که کد استاندارد و حداقل اجرت دارند که این اجرت با سودی برابری می‌کند که برای طلای آب‌شده پرداخت می‌شود.

بذرافشان گفت: طلای آب‌شده برای تولید است و باید در میان همکاران صنفی به منظور تولیدات و خرید و فروش تبادل شود و همان طور که مصنوعات طلا اجرت دارند طلای آب‌شده نیز، اجرت و مالیات دارد و مردم می‌توانند مصنوعات طلا خریداری کنند که تنوع اجرت و خرید را دارند‌.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران ادامه داد: مسئولان و نمایندگان مجلس باید نگاه ویژه‌ای به مشکلات اصناف کشور داشته باشند و در جریان دو جنگ، ما شرایط را به صورتی برای هنر - صنعت طلا به وجود آوردیم که افزایش قیمت وجود نداشته باشد؛ در حالی که سایت‌ها هیجان به وجود آوردند و به مردم توصیه کردیم که صبوری کنند و پس از به ثبات رسیدن قیمت‌ها، به خرید طلا بپردازند.

بذرافشان گفت: سرمایه‌گذاری برای طلا همیشه امن بوده است و اگر مردم نگاه طولانی‌مدت به طلا برای سرمایه‌گذاری دارند باید به خرید طلا بپردازند. زیرا متأسفانه، تورم وجود دارد و مردم برای حفظ ارزش پول ملی، وارد بازارهایی مثل طلا می‌شوند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران ادامه داد: ما در اتحادیه طلا و جواهرات مراجعاتی داریم که برخی از افراد، از یک سری سایت‌ها و صفحه‌ها به خرید طلای آب‌شده پرداخته‌اند که بعضاً عیارهایشان مشکل داشته‌اند و برخی از آن‌ها، از غیر از فلز طلا برای آب‌شده استفاده کرده‌اند و این موارد، به ندرت از واحد‌های صنفی ما هستند و مواردی هستند که فاقد جواز هستند و یا کارگاه‌های زیرزمینی دارند و به فروش طلای آب‌شده می‌پردازند؛ در حالی که مصنوعات طلا تنوع اجرت، کد استاندارد و رسمی دارند و قابل رصد و پیگیری هستند و بخش تولید در طولانی مدت تقویت می‌شود و مردم می‌توانند با اطمینان به خرید بپردازند.

بذرافشان ادامه داد: پیشنهاد ما برای خرید طلا، مصنوعات طلا است و اگر افراد قصد خرید طلای آب‌شده دارند باید از واحد‌هایی خریداری کنند که دارای مجوز از اتحادیه طلا و جواهرات تهران هستند و حتماً باید فیزیک طلا و فاکتور رسمی را دریافت کنند.

رییس اتحادیه طلا و جواهرات تهران گفت: مردم سکه را از واحدهایی خریداری کنند که در رسته سکه‌فروشی هستند و حتماً باید وکیوم همان واحد صنفی باشد و هولوگرام اتحادیه طلا و جواهرات روی کارت سکه خریداری شده وجود داشته باشد و حتماً تراکنشی که انجام می‌دهند متعلق به همان واحد صنفی باشد.

بذرافشان ادامه داد: بر اساس قانون نظام صنفی، بیش از ۱۰ هزار تومان خرید در هر صنف و صنعت، در صورتی که مشتری تقاضا کند فروشنده موظف است که به ارائه فاکتور بپردازد و این موضوع شامل طلا نیز می‌شود و سکه و مصنوعات زیر یک گرم هم، فاکتور دارند و هر نوع خریدی، باید با فاکتور باشد و فاکتور هم باید متعلق به همان واحد صنفی و دارای مُهر باشد.