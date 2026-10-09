دیدار تیم‌های فوتبال پرسپولیس و صنعت نفت آبادان در هفته هشتم لیگ برتر فوتبال امروز در ورزشگاه شهدای قدس برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -  در چارچوب هفته هشتم لیگ برتر فوتبال، تیم فوتبال پرسپولیس امروز ساعت ۱۷ در ورزشگاه شهدای قدس  به مصاف تیم فوتبال صنعت نفت آبادان رفت.  

ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس 

پیام نیازمند، حسین ابرقویی، محمدمهدی زارع، مهدی تیکدری، مجید عیدی، پوریا لطیفی‌فر، محمد خدابنده‌لو، محمدمهدی محبی، تیوی بیفوما، سرگیف و محمد عمری

سرمربی: مهدی تارتار 

ترکیب تبم صنعت نفت آبادان 

احمد گوهری، محمد آقاجانپور، محسن سیفی، خشایار زبرجد، طالب ریکانی، میثم تیموری، محمد عباسی، میثم تهی دست، میلاد شیخ فخرالدینی، محمد حسین فلاح و سامان مهرابی زاده 

سرمربی: محمد نوری 

دقایق حساس بازی 

بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

دقیقه ۵: بیفوما با پاس دیدنی سرگیف گل اول پرسپولیس را به ثمر رساند.

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دقیقه ۷: پاس ارسالی عمری را مدافع صنعت نفت به کرنر فرستاد.

دقیقه ۱۰: بازیکن صنعت نفت آبادان با خطای زارع مدافع پرسپولیس در محوطه جریمه به زمین خورد و داور پنالتی به نفع صنعت نفت گرفت.

دقیقه ۱۲: داور مسابقه برای بازبینی صحنه خطا به VAR مراجعه کرد و بعد از بازبینی پنالتی را رد کرد.

دقیقه ۱۷: ارسال ضربه کرنر بازیکن صنعت نفت با ضربه سر مدافع پرسپولیس به کرنر رفت.

دقیقه ۲۹:بیفوما موقعیت خوب گلزنی نصیبش شد که از دست داد.

دقیقه ۳۳: ضربه محبی با اختلاف به بیرون از دروازه صنعت نفت آبادان رفت.

دقیقه ۳۸: توپ در موقعیت عالی گلزنی زیر پای خدابنده‌لو گیر کرد و به راحتی این موقعیت گلزنی از دست رفت.

دقیقه ۴۰: پاس بیفوما به بازیکنی نرسید تا دروازه خالی صنعت نفت را باز کند.

دقیقه ۴۵: داور مسابقه ۳ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی در نظر گرفت.

دقیقه ۴۵+۱: ضربه محبی را دروازه بان صنعت نفت در اختیار گرفت.

نیمه اول بازی با نتیجه ۱ بر صفر به نفع پرسپولیس به پایان رسید.

دقیقه ۴۵+۳: فخرالدینی به علت خطا بر روی بازیکن پرسپولیس کارت زرد دریافت کرد.

نیمه دوم بازی با سوت داور مسابقه شروع شد.

علی علیپور و پویا پورعلی در همان ابتدای نیمه دوم بازی به جای سرگیف و عمری وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۴۹: ابرقویی موقعیت خوب گلزنی را از دست داد و توپ را به بالای دروازه صنعت نفت فرستاد.

دقیقه ۵۰: تیموری بر روی بیفوما در محوطه جریمه خطا کرد و داور مسابقه ضربه پنالتی به نفع پرسپولیس گرفت.

دقیقه ۵۳: علی علیپور ضربه پنالتی را وارد دروازه صنعت نفت آبادان کرد و گل دوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

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دقیقه ۶۵: بازیکن صنعت نفت آبادان روی ضربه کرنر موفق به گلزنی شد، اما پرسپولیسی‌ها معتقد بودند که بر روی نیازمند خطا صورت گرفته است، اما بعد از بازبینی صحنه در VAR گل مورد تایید قرار گرفت.

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دقیقه ۷۵: اورونوف و شهرآبادی به جای لطیفی‌فر و بیفوما وارد زمین مسابقه شدند.

دقیقه ۷۷: ارسال ضربه کرنر محبی را مدافعان نفت آبادان از محوطه جریمه دور کردند.

دقیقه ۸۵: اورونوف از اشتباه دروازه‌بان و مدافعان صنعت نفت استفاده کرد و گل سوم پرسپولیس را به ثمر رساند.

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برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم صنعت نفت آبادان
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۳ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
صدر نشینی بلا منازع.
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