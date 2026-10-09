باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شهر حسکه در شمال شرقی سوریه روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم رسمی برافراشتن پرچم جدید این کشور در میدان السلام در مرکز شهر، شاهد تنش‌های امنیتی بود. این تنش‌ها با تجمع‌ها و اعتراض‌های پراکنده و مسدود شدن برخی مسیر‌ها همراه شد. هم‌زمان، دولت الجولانی نیرو‌های کمکی و تجهیزات بیشتری به شهر اعزام کرد.

شاهدان عینی به روزنامه «العربی الجدید» گفتند که گروه‌هایی از جوانان در مناطق مختلف حسکه تجمع کردند و تلاش داشتند خود را به میدان الحریه برسانند؛ اما نیرو‌های امنیت عمومی که در منطقه مستقر بودند، مانع ورود آنها به میدان شدند. هم‌زمان، تعدادی از ورودی‌ها و خروجی‌های منتهی به مرکز شهر بسته شد.

به گفته شاهدان، مراسم برافراشتن پرچم سوریه با تنش‌هایی در اطراف میدان السلام همراه بود. در جریان این رویداد، افرادی به نماد‌های کُردی، تابلو‌های شناسایی و دوربین‌های نظارتی آسیب زدند و همچنین تلاش کردند به نیرو‌های امنیت داخلی حمله کنند.

یکی از ساکنان حسکه، در گفت‌و‌گو با «العربی الجدید» گفت که پس از پایان مراسم و تخلیه میدان السلام، تنش‌ها بار دیگر افزایش یافت. به گفته او، خودرو‌هایی با پرچم‌های کُردی از منطقه خارج شدند که گروهی از جوانان به سوی آنها سنگ پرتاب کردند. این اتفاق با مداخله نیرو‌های امنیت عمومی و درگیری لفظی و مشاجره همراه شد و شیشه چند خودرو نیز شکست.

تنش‌ها به مناطق دیگری از شهر، از جمله محله المفتی، نیز گسترش یافت. پس از حمله به یک خودروی متعلق به نیرو‌های امنیت عمومی، نیرو‌های کمکی امنیتی به محل اعتراض‌ها اعزام شدند.

شاهدان عینی همچنین گفتند که نیرو‌های امنیت عمومی پل البیرونی، واقع در مسیر ارتباطی محله غویران با میدان المحافظه، را مسدود کردند و مانع ورود و خروج از این محله شدند. این اقدامات در چارچوب تدابیر امنیتی پس از تنش‌های رخ‌داده صورت گرفت. ورودی‌ها و خروجی‌های منتهی به میدان السلام نیز بسته شد و نیرو‌های امنیتی در اطراف مرکز شهر مستقر شدند.

برخی منابع از تیراندازی به سمت افرادی که در حاشیه شهر مشغول جشن و تجمع بودند، از سوی خودرویی خبر دادند که گفته می‌شد متعلق به بقایای «الشبیبه الثوریه» است. به گفته این منابع، خودرو‌های نیرو‌های امنیت عمومی این خودرو را تعقیب کردند؛ با این حال، اطلاعات مستقلی درباره وقوع جراحت یا تلفات احتمالی در پی تیراندازی منتشر نشده است.

منبع: العربی الجدید