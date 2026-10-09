روسای جمهوری اسلامی ایران و ترکمنستان در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی خزر در ترکمنستان، دیدار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور اسلامی ایران و سردار بردی‌محمداف رئیس‌جمهور ترکمنستان در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی خزر دیدار و گفت‌و‌گو کردند.

در این دیدار دو طرف ضمن مرور آخرین وضعیت روابط دوجانبه درباره راهکار‌های توسعه و تعمیق مناسبات تهران و عشق‌آباد در حوزه‌های مختلف سیاسی اقتصادی و تجاری تبادل نظر کردند.

رؤسای جمهور ایران و ترکمنستان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود برای ارتقای سطح همکاری‌های مشترک بر ضرورت پیگیری و تسریع در اجرای پروژه‌های مورد توافق و بهره‌گیری از فرصت‌های متقابل برای گسترش روابط دوجانبه تأکید کردند.

در این دیدار همکاری‌های منطقه‌ای و مسائل مرتبط با دریای خزر نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دو طرف بر اهمیت تقویت همکاری‌های کشور‌های ساحلی خزر، حفاظت از محیط‌زیست این پهنه آبی و توسعه تعاملات مشترک در راستای منافع کشور‌های منطقه تأکید کردند.

منبع: مهر

برچسب ها: ترکمنستان ، مسعود پزشکیان
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