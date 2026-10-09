معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس خبر داد: در پیِ اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعیِ فرماندهی انتظامیِ استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - انفجار بمب کنار جاده‌ای در مسیر یکی از خودروهای انتظامی استان سیستان و بلوچستان در محدوده شهرستان زاهدان رخ داد.

در این رابطه سردار سعید منتظرالمهدی گفت: در پی اقدام تروریستی و ناجوانمردانه در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، دکتر نصرت افتخاری معاون فرهنگی اجتماعی فرماندهی انتظامیِ استان سیستان و بلوچستان که برای مشارکت در مردم‌یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائل اقوام و طوایف حاشیه شهر زاهدان به این منطقه اعزام شده بود به شهادت رسید.

معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس اظهار داشت: معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس استان سیستان و بلوچستان یکی از حلقه‌های مهم کار فرهنگی و اتصال و وحدت مذاهب، اقوام و طوایف در این استان است و خانم دکتر افتخاری که از نخبگان پلیس و از شهروندان بومی استان بود تلاش مجدانه‌ای برای تحقق این موضوع از خود نشان داد.

شهادت ایشان به‌عنوان یکی از نخبگان اجتماعی و انتظامی کشور را به خانواده‌ی محترم شهید تبریک و تسلیت عرض نموده و انتقام خون شهدا را از تروریست‌های بدسیرت حتمی و قطعی می‌دانیم.

گفتنی است عامل اصلی بمب گذاری حین فرار به هلاکت رسید.

 

برچسب ها: انفجار ، خودرو انتظامی
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