سازمان ملل می‌گوید از زمان آغاز جنگ غزه تا کنون، شمار خانواده‌هایی که توسط زنان سرپرستی می‌شود، دو برابر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سوفیا کالتورپ، رئیس بخش اقدامات بشردوستانه نهاد زنان سازمان ملل می‌گوید طی دو سال جنگ در غزه، شمار خانوار‌هایی که سرپرستی آنها بر عهده زنان است، دو برابر شده و اکنون در غزه از هر چهار خانوار، یک خانوار را یک زن سرپرستی می‌کند. 

در همین حال، به گفته او کاهش بودجه سازمان‌های فعال در حوزه زنان را تضعیف کرده است؛ به‌طوری که ۱۳ سازمان از مجموع ۱۴ سازمان اعلام کرده‌اند دیگر قادر به پاسخگویی به نیاز‌های فزاینده زنان غزه نیستند.

کالتورپ گفت: «آنچه یافته‌ایم، حجم هولناکی از رنج جمعی، درد و اندوهی عظیم و سطحی از تاب‌آوری و قدرت است که هیچ زنی نباید ناچار به تحمل آن باشد.»

این مقام سازمان ملل همچنین اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ، نزدیک به ۵۰ هزار زن در غزه به شهادت رسیده یا به‌شدت مجروح شده‌اند.

او گفت بیشتر این تلفات در دو سال نخست جنگ رخ داده است، اما با وجود اجرایی شدن توافق آتش‌بس از یک سال پیش، خشونت‌ها همچنان ادامه داشته است. به گفته او، از زمان اجرایی شدن آتش‌بس تاکنون ۲۷۷ زن به شهادت رسیده‌اند.

کالتورپ افزود طی این مدت نزدیک به یک میلیون زن مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند و تقریباً همه آنها همچنان آواره هستند. بسیاری از آنها در چادر‌ها یا در میان ویرانه‌های خانه‌های خود زندگی می‌کنند.

منبع: الجزیره

برچسب ها: نوار غزه ، سازمان ملل ، حقوق زنان
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