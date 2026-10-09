باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - بر اساس هشدار زرد هواشناسی چهارمحال و بختیاری؛ گذر متناوب امواج و رخدادهای ناپایدار همرفتی، بارش رگباری باران و رعد و برق، وزش باد شدید، احتمال خیزش کرد و خاک و کاهش دید در چهارمحال و بختیاری انتظار می رود.



بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی، برای امروز آسمانی قسمتی ابری و از فردا تا پایان هفته آینده برای استان آسمانی قسمتی تا نیمه ابری همراه با افزایش ابر ، وزش باد به نسبت شدید تا شدید، احتمال خیزش گرد و خاک، در بعضی ساعات غبار رقیق و در پاره ای نقاط به ویژه نواحی شمالی و شرقی رگبار و رعد و برق پیش بینی می شود.



در 48 ساعت آینده دمای هوا نوسان جزیی دارد اما از روز یکشنبه (خصوصا روز دوشنبه) کاهش نسبی خواهد داشت.







