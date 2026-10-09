باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - پلیس بلژیک روز جمعه تظاهراتی را که اتحادیه‌های کارگری در اعتراض به اقدامات ریاضتی در بودجه سال ۲۰۲۷ فراخوانده بودند، سرکوب کرد. به گزارش رسانه‌های بلژیکی، اعتراض‌های گسترده در این کشور به لغو حدود ۱۴۰ پرواز و اختلال در حمل‌ونقل عمومی در بروکسل، پایتخت این کشور منجر شد.

معترضان در اطراف ایستگاه مرکزی بروکسل و در پاسخ به فراخوان اتحادیه عمومی کارگران بلژیک تجمع کردند تا مخالفت خود را با سیاست‌های ریاضتی دولت اعلام کنند. از جمله محور‌های اعتراض، احتمال افزایش مالیات بر ارزش افزوده، تغییر ساعات کار سالانه و مخالفت با هرگونه تغییر در سازوکار تعدیل خودکار دستمزد‌ها بر اساس شاخص تورم بود.

معترضان پلاکارد‌هایی با شعار‌هایی از جمله «این وضعیت باید تغییر کند» و «خانواده‌ها به‌شدت آسیب دیده‌اند؛ نه به کاهش مستمر قدرت خرید» در دست داشتند. تصاویر این اعتراض‌ها در حساب‌ها و صفحات رسانه‌های بلژیکی منتشر شد.

مطالبات معترضان چیست؟

سلام کیالی، خبرنگار الجزیره در بروکسل، اعلام کرد که برآورد‌های اولیه اتحادیه‌های کارگری از حضور ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در تظاهرات حکایت دارد. به گفته او، در جریان این اعتراض‌ها درگیری‌هایی میان معترضان و نیرو‌های امنیتی نیز رخ داد.

کیالی توضیح داد که اتحادیه‌های کارگری از دولت می‌خواهند از تلاش برای اجرای طرح صرفه‌جویی ۱۰ میلیارد یورویی در بودجه سال ۲۰۲۷ از طریق اقدامات ریاضتی عقب‌نشینی کند.

به گفته خبرنگار الجزیره، اعتراض‌های کنونی دهمین دور اعتراض‌ها در بلژیک از زمان تشکیل دولت در حدود ۲۰ ماه پیش به شمار می‌رود. دولت سال گذشته در پی تصویب طرحی برای تامین پنج میلیارد یورو صرفه‌جویی بود، اما این رقم در سال جاری دو برابر شده است؛ در حالی که اتحادیه‌های کارگری می‌گویند طرح بهتری در اختیار دارند.

اتحادیه‌ها با برگزاری این اعتراض‌ها در پی اعمال فشار بر احزاب حاکم هستند و هشدار می‌دهند که اقدامات دولت، هزینه‌های مالی خانواده‌های بلژیکی را افزایش می‌دهد و بر سطح زندگی آنها تاثیر می‌گذارد.

از جمله این اقدامات می‌توان به افزایش هزینه مراجعه به پزشک از چهار به هفت یورو، حتی برای افرادی که تحت پوشش بیمه درمانی هستند، و افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۲۱ به ۲۲ درصد اشاره کرد.

طرح جایگزین اتحادیه‌های کارگری

اتحادیه‌های کارگری در مقابل تاکید می‌کنند که طرح جایگزین آنها می‌تواند به صرفه‌جویی ۲۱ میلیارد یورویی منجر شود؛ مشروط بر اینکه شرکت‌ها و صاحبان سرمایه بخش عمده این بار مالی را بر عهده بگیرند.

به گفته خبرنگار الجزیره، دولت بلژیک و اتحادیه اروپا معتقدند مالیات‌هایی که طی سال‌های گذشته بر شرکت‌ها و کارخانه‌ها اعمال شده، موجب انتقال فعالیت آنها به کشور‌های دیگر، به‌ویژه آمریکا و کشور‌های آسیایی، شده است.

کیالی افزود که دولت سال گذشته نیز تلاش کرد این طرح را اجرا کند، اما موفق نشد. به گفته او، در آن زمان مذاکرات دولت و اتحادیه‌های کارگری به نقطه‌ای نزدیک به توافق رسیده بود، اما دو برابر شدن رقم صرفه‌جویی موردنظر در سال جاری، نگرانی شهروندان را افزایش داده است؛ شهروندانی که در صورت اجرای اقدامات جدید، با دشواری بیشتری برای تامین هزینه‌های زندگی مواجه خواهند شد.

رسانه‌های بلژیکی همچنین گزارش دادند که دو اتحادیه کارگری قصد دارند هم‌زمان با رسیدن مذاکرات دولت فدرال درباره بودجه به مراحل حساس، تجمع‌های اعتراضی جدیدی در خیابان‌های بروکسل برگزار کنند. این اعتراض‌ها در آستانه سخنرانی بارت د وور، نخست‌وزیر بلژیک، درباره سیاست‌های عمومی دولت در پارلمان در روز سه‌شنبه برنامه‌ریزی شده است.

منبع: الجزیره