در پیِ اقدام تروریستی و ناجوانمردانه  در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، معاون فرهنگی اجتماعیِ فرماندهی انتظامیِ استان سیستان و بلوچستان به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار سعید منتظر المهدی معاون فرهنگی اجتماعی و  سخنگوی فراجا در پیامی نوشت:

در پیِ اقدام تروریستی و ناجوانمردانه  در محور چشمه زیارت شهرستان زاهدان، خانم دکتر نصرتِ افتخاری معاون فرهنگی اجتماعیِ فرماندهی انتظامیِ استان سیستان و بلوچستان که برای مشارکت در مردم یاری و رسیدگی به مشکلات و مسائلِ اقوام و طوایف حاشیهِ شهر زاهدان به این منطقه اعزام شده بود به شهادت رسید.

معاونت فرهنگی اجتماعی پلیس استان سیستان و بلوچستان یکی از حلقه‌های مهمِ کار فرهنگی و اتصال و وحدتِ مذاهب، اقوام و طوایف در این استان است و خانم دکتر افتخاری که از نخبگان پلیس و از شهروندانِ بومی استان بود تلاش مجدانه‌ای برای تحقق این موضوع از خود نشان داد.

شهادت ایشان به‌عنوان یکی از نخبگان اجتماعی و انتظامی کشور را به خانواده‌یِ محترمِ شهید تبریک و تسلیت عرض نموده و انتقام خونِ شهدا را از تروریست‌هایِ بدسیرت حتمی و قطعی می‌دانیم.

گفتنی است عامل اصلی بمب گذاری حینِ فرار به هلاکت رسید.

برچسب ها: فراجا ، حادثه تروریستی
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