رؤسای جمهور ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در نشستی سه‌جانبه بر ضرورت گسترش همکاری‌های سه‌جانبه، بهره‌گیری از ظرفیت‌های مشترک و تقویت تعاملات منطقه‌ای تأکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - «مسعود پزشکیان» رئیس‌جمهور اسلامی ایران، «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «الهام علی‌اف» رئیس‌جمهوری آذربایجان در حاشیه اجلاس سران کشور‌های مشترک‌المنافع و اجلاس محیط‌زیستی خزر نشست سه‌جانبه برگزار کردند.

در این نشست سه طرف ضمن بررسی مهم‌ترین مسائل و موضوعات مشترک، درباره راهکار‌های تقویت تعاملات و توسعه همکاری‌های سه‌جانبه در حوزه‌های مورد علاقه طرفین تبادل نظر کردند.

رؤسای جمهور سه کشور با اشاره به ظرفیت‌های گسترده موجود برای گسترش مناسبات، بر ضرورت بهره‌گیری از توانمندی‌ها و فرصت‌های مشترک در راستای ارتقای سطح همکاری‌های اقتصادی، تجاری و منطقه‌ای تأکید کردند.

همکاری‌های مرتبط با دریای خزر و مسائل منطقه‌ای نیز از دیگر محور‌های این نشست سه‌جانبه بود.

سه طرف با تأکید بر اهمیت توسعه همکاری میان کشور‌های منطقه، بر ضرورت تقویت تعاملات مشترک در حوزه خزر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اهداف مشترک تأکید کردند.

منبع: ایرنا 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، پوتین ، الهام علی اف
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