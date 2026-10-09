سخنگوی کرملین از انجام قریب‌الوقوع گفت‌وگوی روسای جمهور روسیه و آمریکا خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، عصر جمعه اعلام کرد که به زودی گفتگویی بین ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا انجام خواهد شد.

پسکوف در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی این گفت‌و‌گو (بین روسای جمهور پوتین و ترامپ) انجام خواهد شد، گفت: «به زودی».

در مورد احتمال بازدید مذاکره‌کنندگان آمریکایی (جرد کوشنر و استیو ویتکاف) از پایتخت روسیه در ماه جاری میلادی، پسکوف افزود: «انتظار می‌رود این اتفاق بیفتد، اما ما نمی‌دانیم که آیا این دیدار در این بازه‌های زمانی انجام خواهد شد یا خیر.»

او تاکید کرد: «آنها همیشه در مسکو مورد استقبال قرار می‌گیرند و رئیس‌جمهور (پوتین) همیشه از ملاقات با آنها خوشحال می‌شود. ما می‌دانیم که آنها در حال حاضر در آمریکا با اوکراینی‌ها مذاکره می‌کنند، جایی که ظاهرا برنامه‌ها یا ایده‌های کلی در مورد حل و فصل مناقشه وجود دارد. اگر این مسائل واقعا در میامی مورد بحث قرار گیرد و مذاکره‌کنندگان آمریکایی نیازی به اشتراک‌گذاری جزئیات در مسکو ببینند، مطمئنا از آنها استقبال خواهد شد.»

پسکوف در ادامه در مورد اینکه آیا رئیس جمهور روسیه، همتایان خود در کشور‌های مستقل مشترک المنافع را در جریان آخرین تحولات در حوزه عملیات ویژه نظامی قرار داده است یا خیر، گفت: «خیر، موضوع عملیات ویژه نظامی امروز مطرح نشد.»

پسکوف در ۱۳ سپتامبر اظهار داشت که احتمال دستیابی به توافق برای برگزاری دیداری بین پوتین و ترامپ در چین وجود دارد.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: جنگ اوکراین ، روسیه و آمریکا
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