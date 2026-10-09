شاه منصوری با رد ادعای باشگاه استقلال درباره فسخ قرارداد آسانی تاکید کرد مراجع داخلی صلاحیت وضع قوانین محدودکننده برای بازیکنان خارجی را ندارند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا شاه‌منصوری حقوقدان فوتبال در گفت‌و‌گو با برنامه ورزش ایران رادیو ایران درخصوص موضوع فسخ قرارداد یاسر آسانی با باشگاه استقلال گفت: وقتی بازیکن طبق بند ۱۴ مقررات فیفا (RSTP) اخطار (نوتیس) داده و باشگاه به تعهدات مالی عمل نکرده است، فسخ عملی محقق شده و هیچ جایگاهی برای شکایت باشگاه استقلال از تحریک به فسخ توسط رقیب وجود ندارد.

او با انتقاد از رویه‌های اداری حاکم افزود: فقدان مجوز کار و اقامت معتبر، پاشنه آشیل باشگاه‌های ما در پرونده‌های فیفاست.

حقوقدان فوتبال بیان کرد: مراجع داخلی باید بدانند که فیفا تنها به مقررات بین‌المللی استناد می‌کند، نه آیین‌نامه‌های جزیره‌ای و داخلی که هیچ اثر حقوقی در مراجع بین‌المللی ندارند.

برچسب ها: استقلال ، فیفا
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