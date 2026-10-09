دولت ترامپ تحریم‌ها را علیه دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی که حکم بازداشت نتانیاهو را صادر کرده، تشدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تحریم‌هایی علیه دیوان کیفری بین‌المللی اعمال کرد. این اقدام تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفت که یکی از قضات پیشین این دادگاه برنده جایزه صلح نوبل شد.

نزهت شمیم خان، معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی این تحریم‌ها را محکوم کرد و گفت که این اقدامات مانع ادامه فعالیت دادگاه نخواهد شد.

تحریم‌های آمریکا معمولاً شرکت‌های مستقر در این کشور را از هرگونه همکاری با سازمان تحریم‌شده منع می‌کند. چنین محدودیت‌هایی می‌تواند بانک‌ها را به بستن حساب‌ها، شرکت‌های بیمه را به قطع پوشش بیمه‌ای و شرکت‌های نرم‌افزاری را به توقف همکاری وادار کند.

دولت ترامپ مدت‌هاست که با دیوان کیفری بین‌المللی خصومت دارد و پیش‌تر نیز دادستان‌ها و قضات این دادگاه را تحریم کرده بود. با این حال، اقدام امروز (جمعه) دامنه بسیار گسترده‌تری دارد و ممکن است شرکت‌هایی را نیز هدف قرار دهد که به خود این دادگاه خدمات ارائه می‌کنند.

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا با اشاه به این موضوع، گفت: «رئیس‌جمهور ترامپ هرگز اجازه نخواهد داد دیوان کیفری بین‌المللی آمریکایی‌ها را محاکمه کند. به همین دلیل، امروز ایالات متحده این دیوان را تحریم می‌کند. ما هرگونه مبادله با این دادگاه را ممنوع خواهیم کرد، منابع آن را قطع می‌کنیم و توانایی فعالیتش را فلج خواهیم کرد».

در مقابل، معاون دادستان دیوان کیفری بین‌المللی اظهار داشت که این تحریم‌ها «باید محکوم شوند». او گفت: «هدف از این تحریم‌ها، تضعیف حاکمیت قانون در سطح بین‌المللی و فعالیت یک نهاد قضایی مستقل است. ما کار خود را در تمام پرونده‌ها، تحقیقات و پیگرد‌های قضایی‌مان ادامه خواهیم داد».

واشنگتن مدت‌هاست از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های صهیونیست، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خشمگین است. تحقیقات پیشین این دادگاه درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی واشنگتن بوده است.

منبع: رویترز

برچسب ها: دیوان کیفری بین‌المللی ، دولت ترامپ ، تحریم
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