باشگاه خبرنگاران جوان ؛ آرمان صالحی _ آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، عصر جمعه ۱۷ مهرماه در حاشیه جشن مهرگان در محوطه تاریخی غار کرفتو در شهرستان دیواندره، اظهار کرد: این جشن برای دومین سال متوالی در استان برگزار شده و استقبال مردم از این رویداد فرهنگی قابل توجه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای فرهنگی در اماکن تاریخی استان افزود: انتخاب غار کرفتو برای میزبانی جشن مهرگان، زمینه‌ای برای معرفی بیشتر جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی کردستان و آشنایی مردم سراسر کشور با پیشینه و ظرفیت‌های این منطقه فراهم می‌کند.

استاندار کردستان با تأکید بر جایگاه غار کرفتو در میراث تاریخی استان تصریح کرد: تلاش برای ثبت جهانی این اثر در فهرست میراث جهانی یونسکو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و برگزاری رویدادهایی مانند جشن مهرگان می‌تواند به افزایش توجه عمومی به این ظرفیت ارزشمند کمک کند.

زره‌تن لهونی ادامه داد: غار کرفتو از آثار شاخص تاریخی و فرهنگی کردستان به شمار می‌رود و معرفی هدفمند آن از طریق برنامه‌های فرهنگی، فرصتی برای شناساندن داشته‌های تاریخی استان به علاقه‌مندان و گردشگران است.

وی با اشاره به استقبال مردم از دومین دوره برگزاری جشن مهرگان در کردستان خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیت این رویداد و بازخوردهای آن، برگزاری جشن مهرگان در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد یافت.

استاندار کردستان ابراز امیدواری کرد که تداوم این رویداد فرهنگی در جوار غار کرفتو، به معرفی گسترده‌تر این اثر تاریخی و تقویت جایگاه گردشگری استان کمک کند.