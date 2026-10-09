سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد پرواز‌های بشردوستانه به مقصد فرودگاه ریاض و از مبدا آن، تنها با مجوز صنعا امکان‌پذیر است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد که انجام پرواز‌های بشردوستانه به مقصد فرودگاه ریاض و از مبدا آن، مشروط به دریافت مجوز از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا مجاز است.

شرکت هواپیمایی سعودی پیش‌تر تایید کرده بود که یکی از هواپیما‌های این شرکت هنگام حضور در محوطه فرودگاه، در جریان حمله به این فرودگاه آسیب دیده است. این شرکت اعلام کرد که هواپیما در زمان حمله کاملا خالی از مسافر بوده است.

سرتیپ یحیی سریع پیش‌تر از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با دو موشک کروز، فرودگاه نجران با یک موشک بالستیک و پایگاه خمیس مشیط با یک موشک بالستیک خبر داده بود.

سریع بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی جهان درباره ادامه پروازهایشان در حریم هوایی عربستان هشدار داد و اعلام کرد که این حریم هوایی به «صحنه عملیات نظامی یمن» تبدیل شده است. او حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره را از این هشدار مستثنا کرد.

این حملات یمن در چارچوب پاسخ مستمر به تجاوز عربستان و حملات مستقیم این کشور به اهداف غیرنظامی در استان‌های صنعا، صعده، تعز، حجه و مارب و همچنین در واکنش به محاصره‌ای است که بیش از یک دهه است بر یمن تحمیل‌شده است.

منبع: المیادین

برچسب ها: جنگ یمن ، فرودگاه ریاض ، حمله به عربستان
خبرهای مرتبط
جنگنده‌های پاکستانی علیه یمن؟ اسلام‌آباد واکنش نشان داد
سید الحوثی: ریاض به دنبال براندازی در قطر است و یمن تسلیم نمی‌شود
آسیب شدید به هواپیما در فرودگاه ریاض پس از حملات یمن
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پوتین در تماس تلفنی با ترامپ؛ توافق با تهران از مسیر دیپلماسی امکان‌پذیر و ضروری است
گولان: ترور رهبر ایران اشتباه راهبردی اسرائیل بود
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
نوبل صلح باید به من می‌رسید، نه ناوی پیلای!
رویترز: توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین بعید است قیمت‌ها را پایدار کاهش دهد
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
آکسیوس: زلنسکی توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین را «ناعادلانه» خواند
آخرین اخبار
برنده جایزه صلح نوبل: تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی غیرقابل‌قبول است
ترکیه دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند
شنیده شدن صدای انفجار در نزدیکی فرودگاه ملک خالد ریاض
فرودگاه صنعا هدف حملات هوایی قرار گرفت
ادامه انتقادات زلنسکی از توافق گازوئیل آمریکا و روسیه
ترامپ: جایزه صلح نوبل را نگرفتم!
شمار شهدای غزه به ۷۴ هزار و ۳۷۰ نفر رسید
انتخابات فلسطین به سپتامبر ۲۰۲۷ موکول شد
رایزنی وزیران خارجه عمان و عربستان درباره مهار تنش‌های منطقه‌ای
دومای روسیه: آمریکا و روسیه آماده‌اند «گره‌هایی را باز کنند»
تشدید حملات اسرائیل به جنوب لبنان
حملات عربستان به یمن؛ چهار حمله هوایی به باب‌المندب و حمله موشکی به صعده
پسکوف: پوتین با هماهنگی پزشکیان، موضع تهران را به ترامپ منتقل کرد
دیدار الحیه و فیدان؛ تأکید بر وحدت فلسطین و بازسازی غزه
دفتر نتانیاهو متهم به تغییر اسناد مربوط به حملات ۷ اکتبر شد
آلبانیز: ۲۲۳ هزار تن بمب بر سر غزه فرود آمده است
گزارش ادعایی بلومبرگ از ارسال تسلیحات روسی به ایران
آکسیوس: توافق گازوئیل پس از اختلاف ترامپ با زلنسکی اتخاذ شد
گولان: ترور رهبر ایران اشتباه راهبردی اسرائیل بود
آکسیوس: زلنسکی توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین را «ناعادلانه» خواند
کره شمالی آمریکا را به استفاده ابزاری از حقوق بشر متهم کرد
نوبل صلح باید به من می‌رسید، نه ناوی پیلای!
رویترز: توافق گازوئیلی ترامپ و پوتین بعید است قیمت‌ها را پایدار کاهش دهد
پوتین در تماس تلفنی با ترامپ؛ توافق با تهران از مسیر دیپلماسی امکان‌پذیر و ضروری است
انتقاد زلنسکی از توافق ترامپ و پوتین برای عرضه گازوئیل روسیه
تشکر نتانیاهو از آمریکا درپی تحریم دیوان کیفری بین‌المللی
هشدار سونامی در آمریکای مرکزی پس از زلزله شدید پاناما
ونس تماشای زنده اعدام عامل تیراندازی فورت هود را رد کرد
ترامپ از توافق برای دریافت گازوئیل روسیه خبر داد
گوترش تحریم‌های آمریکا علیه دیوان کیفری بین‌المللی را محکوم کرد