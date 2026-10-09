باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - سرتیپ یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، اعلام کرد که انجام پرواز‌های بشردوستانه به مقصد فرودگاه ریاض و از مبدا آن، مشروط به دریافت مجوز از مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه در صنعا مجاز است.

شرکت هواپیمایی سعودی پیش‌تر تایید کرده بود که یکی از هواپیما‌های این شرکت هنگام حضور در محوطه فرودگاه، در جریان حمله به این فرودگاه آسیب دیده است. این شرکت اعلام کرد که هواپیما در زمان حمله کاملا خالی از مسافر بوده است.

سرتیپ یحیی سریع پیش‌تر از هدف قرار دادن فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، با دو موشک کروز، فرودگاه نجران با یک موشک بالستیک و پایگاه خمیس مشیط با یک موشک بالستیک خبر داده بود.

سریع بار دیگر به همه شرکت‌های هواپیمایی جهان درباره ادامه پروازهایشان در حریم هوایی عربستان هشدار داد و اعلام کرد که این حریم هوایی به «صحنه عملیات نظامی یمن» تبدیل شده است. او حریم هوایی مکه مکرمه و مدینه منوره را از این هشدار مستثنا کرد.

این حملات یمن در چارچوب پاسخ مستمر به تجاوز عربستان و حملات مستقیم این کشور به اهداف غیرنظامی در استان‌های صنعا، صعده، تعز، حجه و مارب و همچنین در واکنش به محاصره‌ای است که بیش از یک دهه است بر یمن تحمیل‌شده است.

منبع: المیادین