باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت آموزش این کشور اعلام کرد که اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در سراسر فرانسه تا کنون دست‌کم ۳۰ میلیون یورو خسارت به بار آورده است.

در همین حال، اتحادیه‌های دانش‌آموزی فرانسه روز جمعه بر ادامه اعتراضات تأکید کردند و خواستار برگزاری دور دیگری از اعتصاب‌های سراسری مدارس در سه‌شنبه آینده شدند.

در این میان، معترضان از تصمیم دولت برای تأمین نیروی آموزشی موردنیاز مدارس به‌عنوان نخستین دستاورد کارزار اعتراضی خود یاد می‌کنند. دولت فرانسه اواخر روز پنجشنبه متعهد شد حدود سه هزار معلم واجد صلاحیت را که هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند، برای جبران کمبود نیروی آموزشی به کار بگیرد. این اقدام که دولت از آن با عنوان «طرح اضطراری» یاد کرده است، قرار است بلافاصله اجرا شود و چند ده میلیون یورو هزینه داشته باشد.

در همین راستا، ادوارد ژفره، وزیر آموزش فرانسه اعلام کرد که این وزارتخانه در حال تماس فوری با حدود سه هزار معلم است تا آنها را به مدارسی اعزام کند که با بیشترین کمبود نیروی آموزشی مواجه‌اند؛ این مدارس اغلب در مناطق کم‌درآمد قرار دارند.

ژفره همچنین در جریان بازدید از مدرسه‌ای در منطقه پاریس که در اعتراضات تخریب شده بود، گفت تاکنون بیش از ۱۰۰ نفر از کارکنان آموزشی در اعتراضات سراسری زخمی شده‌اند.

اعتراضات دانش‌آموزان دبیرستانی در اواخر ماه گذشته میلادی از پاریس آغاز شد و از آن زمان به سراسر فرانسه گسترش یافته است. معترضان به برنامه‌های درسی فشرده، کمبود معلم و دیگر مشکلات نظام آموزشی اعتراض دارند. در برخی مناطق، اعتراضات به ناآرامی و درگیری با پلیس کشیده شده است. نیرو‌های انتظامی تاکنون نزدیک به ۶۹۰۰ نفر را بازداشت کرده‌اند که ۸۶ درصد آنها زیر سن قانونی هستند.

منبع: خبرگزاری تاس