باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی - محسن فتحی، نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، شامگاه جمعه ۱۷ مهرماه در حاشیه جشن مهرگان در محوطه تاریخی غار کرفتو، بر ضرورت معرفی میراث فرهنگی کردستان در سطح بین‌المللی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه جشن مهرگان در معرفی فرهنگ و تمدن ایرانی اظهار داشت: برگزاری این مراسم در کنار غار کرفتو فرصتی برای شناساندن داشته‌های تاریخی کردستان است و باید با پوشش و بازتاب گسترده‌تر، زمینه آشنایی مردم ایران و سایر کشورها با این ظرفیت‌ها فراهم شود.

فتحی با اشاره به پیگیری موضوع ثبت جهانی غار کرفتو افزود: در مراسم سال گذشته نیز بر دنبال‌کردن این هدف تأکید شد و از آن زمان، اقدامات لازم برای پیشبرد پرونده ادامه داشته است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس با اشاره به اختصاص اعتبارات برای این موضوع تصریح کرد: گروهی تخصصی مسئول تهیه و تکمیل پرونده ثبت جهانی غار کرفتو شده‌اند و تلاش داریم این پرونده در آینده نزدیک برای ادامه مراحل قانونی و کارشناسی ارائه شود.

وی غار کرفتو را از جلوه‌های ارزشمند پیشینه تاریخی و تمدنی کردستان دانست و گفت: این اثر از ظرفیت بالایی برای معرفی هویت فرهنگی استان برخوردار است و ثبت جهانی آن می‌تواند به شناساندن بیشتر میراث کردستان در عرصه بین‌المللی کمک کند.

فتحی همچنین با اشاره به ثبت جهانی منظر فرهنگی هورامان خاطرنشان کرد: تجربه ثبت این اثر نشان داد که معرفی جهانی میراث فرهنگی می‌تواند شناخت از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی کردستان را افزایش دهد؛ غار کرفتو نیز می‌تواند با طی مراحل ثبت جهانی، زمینه توجه بیشتر گردشگران و علاقه‌مندان به میراث طبیعی و تاریخی استان را فراهم کند.

وی بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول و تداوم پیگیری‌ها برای تکمیل پرونده غار کرفتو تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این اثر تاریخی با فراهم‌شدن مقدمات لازم، در مسیر ثبت جهانی قرار گیرد.

اعتبار غار کرفتو به ۲۰ میلیارد تومان رسید

فرماندار دیواندره از افزایش اعتبار مجموعه غار کرفتو به ۲۰ میلیارد تومان خبر داد و گفت: انجام ۱۶ طرح مطالعاتی و پژوهشی و پیگیری ثبت جهانی این اثر، از اقدامات انجام‌شده برای حفاظت و معرفی ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری این منطقه است.

ناصح محمدخانی با اشاره به استقبال گسترده مردم از این رویداد فرهنگی اظهار کرد: حضور شرکت‌کنندگانی از شهرهای مختلف کشور، بیانگر ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری منطقه و علاقه مردم به آیین‌های کهن ایرانی است؛ ظرفیتی که با مهمان‌نوازی مردم محلی نیز همراه شده است.

وی با اشاره به اهمیت غار کرفتو در توسعه گردشگری کردستان افزود: ثبت جهانی این اثر از برنامه‌های مورد تأکید استاندار کردستان است و می‌تواند زمینه‌ساز رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهبود معیشت مردم منطقه باشد.

فرماندار دیواندره با اشاره به افزایش اعتبارات این مجموعه تصریح کرد: اعتبار اختصاص‌یافته به غار کرفتو از ۵۰ میلیون تومان به ۲۰ میلیارد تومان رسیده است که این افزایش، زمینه تقویت اقدامات ساماندهی، حفاظت و معرفی این اثر تاریخی را فراهم می‌کند.

محمدخانی با اشاره به مطالعات تخصصی انجام‌شده در غار کرفتو خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۶ طرح مطالعاتی و پژوهشی در زمینه‌های دیرینه‌شناسی، زمین‌شناسی، اقلیم‌شناسی و تعیین حریم غار انجام شده است که نتایج آن‌ها می‌تواند در شناخت ویژگی‌های این اثر و برنامه‌ریزی برای حفاظت از آن مؤثر باشد.

وی همچنین با اشاره به برآوردهای مطرح‌شده درباره قدمت زمین‌شناسی غار کرفتو گفت: این برآوردها قدمت زمین‌شناسی غار را حدود ۸ تا ۹ هزار سال تخمین می‌زنند؛ موضوعی که ضرورت تداوم مطالعات تخصصی و حفاظت از این میراث طبیعی و تاریخی را دوچندان می‌کند.

فرماندار دیواندره در ادامه به اقدامات انجام‌شده در حوزه عمران روستایی اشاره کرد و گفت: از مجموع ۱۷۳ روستای شهرستان، پیش از این ۴۲ روستا آسفالت شده بود که به گفته وی، ۳۸ روستا از این تعداد در دوره دولت چهاردهم و مدیریت جدید استان آسفالت شده‌اند.

محمدخانی توسعه زیرساخت‌های ارتباطی را از دیگر محورهای عمرانی شهرستان برشمرد و افزود: ۵۷ کیلومتر از مسیر کریدور غرب کشور در محدوده دیواندره قرار دارد و عملیات اجرایی این مسیر در سه نقطه در حال انجام است.

وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه آموزش نیز اظهار کرد: در شهرستان دیواندره ۱۷ مدرسه با اعتباری بالغ بر ۲۲۰ میلیارد تومان احداث شده است که بر اساس آمار اعلام‌شده، این شهرستان از نظر عملکرد در این بخش رتبه نخست استان و رتبه ششم کشور را کسب کرده است.

فرماندار دیواندره تأکید کرد: توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های تاریخی و گردشگری، توسعه راه‌ها، بهسازی روستاها و ارتقای فضاهای آموزشی می‌تواند به رشد متوازن شهرستان، افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری و بهبود کیفیت زندگی مردم منطقه کمک کند.