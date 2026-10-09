باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دیوان کیفری بین‌المللی اعلام کرد تحریم‌های آمریکا علیه این نهاد، حمله‌ای به حقوق بین‌الملل است و هشدار داد که «تاریخ درباره این لحظه قضاوت خواهد کرد».

این دیوان در بیانیه‌ای اعلام کرد: «این تحریم‌ها تعرضی به حاکمیت قانون و بنیان‌های نظم حقوقی بین‌المللی است و اصلی را هدف قرار می‌دهد که بر اساس آن، هیچ‌کس فراتر از قانون نیست».

مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا امروز اعلام کرد که واشنگتن هرگونه مبادله مالی با دیوان کیفری بین‌المللی را ممنوع خواهد کرد. این اقدام، کارزار طولانی‌مدت دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا علیه این نهاد را تشدید می‌کند و تنها چند ساعت پس از آن صورت گرفته که یکی از قضات پیشین این دادگاه برنده جایزه صلح نوبل شد.

واشنگتن مدت‌هاست از صدور حکم بازداشت دیوان کیفری بین‌المللی علیه مقام‌های صهیونیست، از جمله بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی خشمگین است. تحقیقات پیشین این دادگاه درباره اقدامات نظامیان آمریکایی در افغانستان نیز یکی دیگر از دلایل نارضایتی واشنگتن بوده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه