کویت قراردادی به ارزش ۴۸۹ میلیون دلار برای خرید سامانه پدافند هوایی مجهز به رادار، موشک‌های رهگیر و فناوری هوش مصنوعی از یک شرکت انگلیسی امضا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - مقام‌های انگلیس اعلام کردند کویت روز جمعه با خرید یک سامانه پدافند هوایی به ارزش ۳۷۰ میلیون پوند (۴۸۹ میلیون دلار) از یک شرکت مستقر در انگلیس موافقت کرده است؛ سامانه‌ای که به این کشور در مقابله با حملات پهپادی، در شرایط تشدید درگیری‌ها در منطقه، کمک خواهد کرد.

به گزارش رویترز، کویت این سامانه را از شرکت «مارس» خریداری می‌کند؛ شرکتی مستقر در لندن که مالکیت آن در اختیار شرکت استرالیایی «ای. او. اس» است. این سامانه شامل تجهیزات اخلالگر، رادارها، موشک‌های رهگیر و یک مرکز کنترل مجهز به فناوری هوش مصنوعی خواهد بود.

انگلیس سابقه‌ای طولانی در تامین تسلیحات، فناوری‌های نظامی و جنگنده برای کشورها غرب آسیا دارد. جان هیلی، وزیر دفاع انگلیس، نیز اعلام کرده است که قصد دارد از سفارش‌های نظامی برای احیای بخش تولید این کشور و تقویت رشد اقتصادی انگلیس استفاده کند.

این قرارداد زمینه ایجاد ۱۰۰ فرصت شغلی در حوزه‌های مهندسی و تولید در انگلیس را فراهم می‌کند. این مشاغل در تاسیسات تولیدی شرکت مارس در شهر بریستول، واقع در جنوب غربی انگلیس، ایجاد خواهند شد.

منبع: النشره

برچسب ها: سامانه دفاع هوایی ، پدافند هوایی ، ارتش کویت
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