باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس حوزه قضایی شهرستان فاریاب از بازداشت هفت مظنون در پرونده سوءقصد مسلحانه منجر به شهادت سرگرد مهدی جمشیدی‌پور، مسئول عملیات و پیشگیری فرماندهی انتظامی این شهرستان، خبر داد و گفت: سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از صدور دستورات قضایی، به‌صورت خودمعرف به دستگاه قضایی مراجعه کردند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بامری، رئیس حوزه قضایی فاریاب، اظهار کرد: در پی اقدام مسلحانه شامگاه گذشته که به شهادت سرگرد مهدی جمشیدی‌پور انجامید، بلافاصله دستورات ویژه قضایی برای شناسایی، تعقیب و بازداشت مظنونان صادر شد و به ضابطان قضایی مهلت داده شد تا افراد دخیل در این پرونده را در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و معرفی کنند.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی ضابطان قضایی و نیرو‌های امنیتی و همچنین همکاری معتمدان و ریش‌سفیدان منطقه، سه نفر از مظنونان کمتر از دو ساعت پس از وقوع حادثه به‌صورت خودمعرف به مراجع قضایی مراجعه کردند و خود را تسلیم قانون کردند. با ادامه اقدامات انجام‌شده، شمار بازداشت‌شدگان این پرونده به هفت نفر رسیده است.

رئیس حوزه قضایی فاریاب تصریح کرد: مظنونان پس از تفهیم اتهام در شعبه مربوطه و با صدور قرار بازداشت موقت به زندان معرفی شدند و تحقیقات تکمیلی برای روشن‌شدن ابعاد حادثه همچنان ادامه دارد.

حجت الاسلام بامری شاد با تأکید بر ضرورت صیانت از امنیت عمومی گفت: دستگاه قضایی با هرگونه اقدامی که امنیت مردم را تهدید کند، در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد و رسیدگی به این پرونده تا روشن‌شدن ابعاد حادثه و تعیین تکلیف قانونی متهمان با جدیت دنبال می‌شود.