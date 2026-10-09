مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:، در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای مواصلاتی کشور از جمله آزادراه‌های کرج ـ تهران، تهران ـ کرج، تهران ـ قم و تهران ـ ساوه سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج در محدوده تهران، محدوده بیلقان تا امامزاده بیستان و حدفاصل ینگی امام تا کمالشهر و همچنین حدفاصل حسین‌آباد تا گلشهر و پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک سنگین است.

وی افزود: ترافیک در آزادراه تهران ـ کرج در محدوده پل کلاک و آزادراه قم ـ تهران در حدفاصل سعیدآباد تا انتهای حوزه آزادراه نیز سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران نیز در حدفاصل اورین تا نسیم‌شهر و محدوده فیروز بهرام، ترافیک سنگین است. همچنین در محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع ترافیک سنگین مشاهده می‌شود.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به وضعیت ترافیکی محورهای شمالی کشور گفت: تردد کلیه وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران ـ شمال در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است.

وی تصریح کرد: در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل دوآب کجور تا تویر و حدفاصل پل اوشن تا انارک، ترافیک سنگین گزارش شده است.

به گفته محرابی‌نیا، در محور هراز نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های پلور و سه‌راهی چلاو با ترافیک سنگین مواجه هستند. همچنین در مسیر شمال به جنوب این محور، محدوده‌های بایجان، وانا، شنگلده، گزنگ و رینه با ترافیک سنگین همراه است.

وی با بیان اینکه در محور فیروزکوه نیز ترافیک سنگین گزارش شده است، گفت: این وضعیت در مسیر رفت‌وبرگشت محدوده پل سفید و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل اسلام‌آباد تا گیلان‌وند مشاهده می‌شود.

محرابی‌نیا افزود: در آزادراه قزوین ـ رشت نیز در مسیر شمال به جنوب، حدفاصل سه‌راهی سنگر تا امام‌زاده هاشم و محدوده حلیمه‌جان و در مسیر شمال به جنوب حدفاصل کوچصفهان تا شیرین‌سو، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در آزادراه پردیس ـ تهران در محدوده کمرد تا تونل شماره یک و در محور قدیم بومهن ـ تهران در محدوده کمرد تا جاجرود نیز ترافیک سنگین است. همچنین تردد در محور روان در آزادراه قزوین ـ رشت در مسیر جنوب به شمال با کندی همراه است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور در پایان خاطرنشان کرد: در برخی محورهای استان اردبیل بارش باران گزارش شده و محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
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