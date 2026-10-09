باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا کاظمی عصر امروز در سفر به شهر بجستان در جمع مدیران این شهر با اشاره به ضرورت استمرار فعالیت مدارس و کاهش پیامد‌های تعطیلی کلاس‌های درس، اظهار کرد: در الگوی جدید بازگشایی مدارس، شرایط هر منطقه به‌صورت جداگانه بررسی می‌شود و در مناطقی که خطری دانش‌آموزان و کادر آموزشی را تهدید نمی‌کند، آموزش حضوری در اولویت خواهد بود.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای مدیریت شرایط اضطراری افزود: در مناطقی که با تهدید‌های امنیتی یا حملات موشکی مواجه هستند، از الگوی ترکیبی و ظرفیت فضا‌های امن برای استمرار ارتباط حضوری میان دانش‌آموزان و معلمان استفاده خواهد شد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان اینکه اختیار تصمیم‌گیری درباره تعطیلی یا نحوه فعالیت مدارس به وی واگذار شده است، تصریح کرد: خسارت‌های ناشی از تعطیلی مدارس و غیرحضوری‌شدن کلاس‌ها، ابعاد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و لازم است تصمیم‌گیری‌ها با دقت و متناسب با شرایط هر منطقه انجام شود.

کاظمی همچنین با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای آغاز سال تحصیلی، از تدوین دستورالعمل جدید برای نحوه فعالیت مدارس خبر داد و گفت: این الگو پس از نهایی‌شدن، در روز‌های آینده به سراسر کشور ابلاغ خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به انتشار برخی شایعات درباره فعالیت مدارس، این اخبار را بی‌اساس دانست و بر ضرورت حفظ آرامش خانواده‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای ادامه فعالیت نظام تعلیم و تربیت تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش در پایان خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره فعالیت مدارس باید با در نظر گرفتن شرایط واقعی هر منطقه، حفظ امنیت دانش‌آموزان و معلمان و جلوگیری از وقفه در روند آموزش انجام شود.