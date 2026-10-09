باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم عزیزی روز جمعه در جریان سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به سیستان‌وبلوچستان و بازدید از گذرگاه مرزی میلک در منطقه سیستان، اظهار کرد: هدف از این سفر، بررسی مسائل و ظرفیت‌های استان در حوزه‌های امنیتی، دفاعی، اقتصادی و اجتماعی و پیگیری راهکار‌های رفع مشکلات موجود است.

وی با اشاره به بازدید‌های میدانی و دیدار با مسئولان، این خطه را از امن‌ترین استان‌ها دانست و افزود: میزان پیشرفت، عمران و آبادانی سیستان‌وبلوچستان بیش از آن چیزی که تصور می‌شود، اتفاق افتاده است.

عزیزی، امنیت پایدار را زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری، اشتغال و رونق اقتصادی دانست و بر ضرورت توجه همزمان به تقویت امنیت و توسعه زیرساخت‌ها تأکید کرد.

توسعه زیرساخت‌های مرز «میلک» برای افزایش مبادلات تجاری

وی با اشاره به بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس از معبر دوم گذرگاه مرزی «میلَک» در منطقه سیستان بیان کرد: توسعه زیرساخت‌های مرزی و افزایش ظرفیت تردد ناوگان تجاری از موضوعات مهم در گسترش مبادلات اقتصادی ایران و افغانستان است.

عزیزی با تأکید بر ضرورت تسریع در احداث پل دوم میلک، افزود: ایجاد مسیر‌های مکمل برای تردد ناوگان تجاری می‌تواند در کاهش محدودیت‌های موجود و تسهیل جابه‌جایی کالا نقش مؤثری داشته باشد؛ از این‌رو، تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز مرز باید با همکاری دستگاه‌های استانی و ملی دنبال شود.

وی پیگیری‌های استانداری سیستان و بلوچستان، همکاری وزارت امور خارجه و همراهی سایر دستگاه‌های مسئول را برای رفع موانع اجرای طرح‌های مرزی ضروری دانست و بر لزوم تصمیم‌گیری بر پایه شناخت میدانی مسائل و ظرفیت‌های استان تأکید کرد.

افزایش ظرفیت تجارت با افغانستان با توسعه زیرساخت‌های مرزی

استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این بازدید با تشریح اقدامات انجام‌شده در ۲ سال اخیر در حوزه دیپلماسی مرزی، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل فرایند‌های تجاری از محور‌های اصلی پیگیری‌های استان برای افزایش مبادلات اقتصادی با افغانستان است.

منصور بیجار با اشاره به محدودیت‌های موجود در گذرگاه میلک، افزود: تمرکز تردد خودرو‌های سواری و کامیون‌ها بر یک پل، مشکلاتی در جابه‌جایی و تجارت مرزی ایجاد کرده بود از این‌رو، تسهیل تردد و افزایش ظرفیت عبور کالا در کنار پیگیری توسعه زیرساخت‌ها در دستور کار قرار گرفت.

استاندار سیستان‌وبلوچستان با اشاره به بازدید از معبر دوم میلک بیان کرد: این معبر با هدف تسهیل تردد و افزایش ظرفیت عبور ناوگان تجاری ایجاد شده است و می‌تواند تا زمان احداث پل دوم، بخشی از محدودیت‌های موجود در مرز را کاهش دهد.

بیجار با اشاره به ظرفیت بازار افغانستان برای کالا‌های ایرانی گفت: محصولات نفتی، قیر، مصالح ساختمانی، مواد غذایی و محصولات پتروشیمی از جمله کالا‌های دارای ظرفیت صادراتی به این کشور هستند و توسعه مسیر‌های ترانزیتی و استفاده از ظرفیت بنادر شهید رجایی و چابهار می‌تواند به گسترش مبادلات تجاری کمک کند.

وی بر ضرورت تسهیل انتقال کالا و تقویت مسیر‌های ترانزیتی تأکید کرد و افزود: با توسعه زیرساخت‌های مرزی و تسهیل رویه‌های تجاری می‌توان از ظرفیت سیستان‌وبلوچستان برای افزایش صادرات و ترانزیت کالا بیشتر استفاده کرد.

تغییر مسیر مبادلات منطقه‌ای؛ فرصتی برای سیستان‌وبلوچستان

استاندار سیستان‌وبلوچستان با اشاره به محدودیت‌های مرزی پاکستان و تغییر مسیر بخشی از مبادلات منطقه‌ای خاطرنشان کرد: تقویت زیرساخت‌های مرزی و تسهیل فرایند‌های تجاری می‌تواند زمینه افزایش سهم استان در جابه‌جایی کالا میان کشور‌های منطقه را فراهم کند.

بیجار همچنین از پیگیری‌ها برای تبدیل یکی از بازارچه‌های محلی مرز افغانستان به گذرگاه رسمی خبر داد و گفت: توسعه گذرگاه‌های مرزی علاوه بر افزایش مبادلات تجاری، می‌تواند به رونق اقتصاد محلی و تقویت درآمد مرزنشینان کمک کند.

وی تأکید کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های جغرافیایی و اقتصادی سیستان‌وبلوچستان، مستلزم تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع موانع پیش‌روی تجارت مرزی است.

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه (۱۶ مهر) برای بررسی ظرفیت‌های مرزی سیستان‌وبلوچستان، وضعیت زیرساخت‌ها و پروژه‌های در دست اجرا و فرصت‌های گسترش مبادلات با کشور‌های همسایه وارد این استان شدند.

در دومین روز سفر اعضای کمیسیون امنیت ملی به سیستان و بلوچستان، ظرفیت‌های تجاری منطقه سیستان، وضعیت تردد در مرز میلک و راهکار‌های افزایش مبادلات اقتصادی با افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.