رئیس جمهور آمریکا کمتر از یک ماه مانده به انتخابات کنگره، مدعی شد که جنگ با ایران به زودی پایان خواهد یافت و پس از آن قیمت بنزین کاهش پیدا می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر وعده داد که جنگ با ایران «به‌زودی پایان خواهد یافت».

او در جریان مراسمی در کاخ سفید مدعی شد: «ما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و قیمت‌ها (بنزین) به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این جنگ به هر ترتیبی شده به‌زودی پایان می‌یابد. می‌توانیم این کار را به هر دو روش انجام دهیم، اما مسئله بسیار ساده است؛ به یک شکل یا شکل دیگر، این جنگ به‌زودی تمام خواهد شد».

ترامپ همچنین وعده داد که به‌زودی «خبر‌های مهمی درباره وضعیت گازوئیل» اعلام خواهد کرد.

پیش از این و در صبح امروز، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های ناشناس دولت آمریکا مدعی شد که ارتش این کشور در حال بررسی امکان ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است؛ اقدامی که با وجود اظهارات پیشین دونالد ترامپ در دستور کار قرار گرفته است.

ترامپ شب گذشته اعلام کرد ایالات متحده در حال انجام گفت‌و‌گو‌های «سازنده» با ایران است و مدعی شد که پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در آبان، حمله دیگری علیه ایران انجام نخواهد داد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: دونالد ترامپ ، جنگ ایران و آمریکا ، قیمت سوخت
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۶ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
مدارس رو هر چی سریعتر تعطیل کنین ...با جون بچه های مردم بازی نکنین
۱
۲
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Iran (Islamic Republic of)
یا حق
۰۸:۱۸ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
استاد بازی با افکار مردم آمریکا هستی و با این شعارها تاکنون نفت را تو مرز 100 دلار نگهداشته ای . ای فریبکار .
۱
۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
انشاالله که تو به زودی پایان یابی بری بمیری به بدترین وضع ممکن
الهی آمین
۱
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
همه نقشه های شوم تو و تیم ات شکست خورده و
مثل خوک در گل گیر کردی
چرندیات تو .برای گول زدن امریکایی و پیروزی در انتخابات نوامبر است
بدجوری از استیضاح میترسی .چونکه خلافکاری
۲
۷
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۲۲ ۱۸ مهر ۱۴۰۵
ان شاءالله با رسید اجل ومرگت دنیا آرام شود.آمین یا رب العالمین
۲
۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۵ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
آمین
۴
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
علیرضا
۲۱:۵۷ ۱۷ مهر ۱۴۰۵
هیچ غلطی نمیتواند بکند
۸
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