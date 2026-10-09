باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا بار دیگر وعده داد که جنگ با ایران «به‌زودی پایان خواهد یافت».

او در جریان مراسمی در کاخ سفید مدعی شد: «ما مانع دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای شدیم و قیمت‌ها (بنزین) به‌شدت کاهش پیدا خواهد کرد. این جنگ به هر ترتیبی شده به‌زودی پایان می‌یابد. می‌توانیم این کار را به هر دو روش انجام دهیم، اما مسئله بسیار ساده است؛ به یک شکل یا شکل دیگر، این جنگ به‌زودی تمام خواهد شد».

ترامپ همچنین وعده داد که به‌زودی «خبر‌های مهمی درباره وضعیت گازوئیل» اعلام خواهد کرد.

پیش از این و در صبح امروز، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از مقام‌های ناشناس دولت آمریکا مدعی شد که ارتش این کشور در حال بررسی امکان ازسرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است؛ اقدامی که با وجود اظهارات پیشین دونالد ترامپ در دستور کار قرار گرفته است.

ترامپ شب گذشته اعلام کرد ایالات متحده در حال انجام گفت‌و‌گو‌های «سازنده» با ایران است و مدعی شد که پیش از برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا در آبان، حمله دیگری علیه ایران انجام نخواهد داد.

منبع: الجزیره